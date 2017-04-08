В Актобе арестовали директора газовой компании по подозрению в контрабанде топлива
Санкция на арест Берика Есенова сроком на два месяца выдана 6 апреля.
В Актобе арестовали директора газовой компании по подозрению в вывозе сжиженного газа за рубеж. Санкция на арест Берика Есенова сроком на два месяца выдана 6 апреля. Об этом телеканалу «Астана» рассказали в областном суде.
ТОО «Gold steps» занималось оптовыми продажами топлива. По данным следствия, Есенов, используя подложные документы, в составе преступной группы незаконно перевозил сжиженный социальный газ в особо крупном размере через таможню.
В ходе спецоперации задержали всех членов ОПГ.
Илиада Досова, руководитель пресс-службы Актюбинского областного суда: «Постановлением следственного судьи от 6 апреля 2017 года ходатайство удовлетворено, в отношении Есенова санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей, сроком на 2 месяца».
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