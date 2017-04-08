Лукашенко назвал цену на российский газ в 2017 году

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о достижении договоренности с российским коллегой Владимиром Путиным, что Минск будет платить за российский газ в 2017 году по действующему контракту с "Газпромом" — 130 долларов за тысячу кубометров, но частично она будет компенсирована за счет реэкспорта Белоруссией российской беспошлинной нефти. Об этом пишет РИА Новости.

"Равные условия должны быть… Я сказал Путину, если вы не готовы на таких условиях работать, вы скажите… Нет, мы не хотим, чтобы в Белоруссии было хуже, но хотели бы, чтобы контракт, который в этом году заканчивается, закончили как он есть, вот 130 долларов (за тысячу кубометров — ред.) есть, чтобы до конца 130 долларов было. Давайте договоримся о компенсации этой цены, которую мы хотим и они (РФ — ред.) хотят", — сказал Лукашенко в пятницу в Минске на совещании о проблемах и перспективах развития белорусской науки.

Фрагмент выступления транслировало в вечернем эфире белорусское телевидение.

Как сообщал президент РФ Владимир Путин в понедельник по итогам переговоров с Лукашенко, Москва и Минск договорились о том, как будет урегулирован нефтегазовый спор. По его словам, имеющиеся проблемы будут решены в течение ближайших 10 дней. Стороны нашли возможность взаимных уступок, договорились, как будет идти работа в этой сфере не только в 2017 году, но и в 2018-2019 годах.

Неурегулированным оставался спор, который длится с начала 2016 года, когда Минск заявил о несправедливости цены на российский газ и в одностороннем порядке стал платить за него меньшую цену. Россия, в свою очередь, заявила о снижении беспошлинных поставок нефти в Белоруссию, связав это как с недоплатой за газ, так и с недопоставками нефтепродуктов в РФ.

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