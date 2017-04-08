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Захарова: США нанесли удар по переговорным площадкам в Астане и Женеве

8 апреля 2017, 01:00

"Колоссальный удар именно по тем процессам, которые вели к мирному урегулированию в Астане и Женеве".

Действиями в сирийском Хомсе США нанесли колоссальный удар по переговорным площадкам в Астане и Женеве, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Колоссальный удар именно по тем процессам, которые вели к мирному урегулированию в Астане и Женеве", — сказала она в эфире телеканала "НТВ", передает РИА Новости.

Она отметила, что произошедшее не имеет ничего общего с борьбой с терроризмом. "Коллективные усилия, которым открывалась прямая дорога по противодействию терроризму, по продвижению мирного урегулирования, отбрасываются назад", — добавила она.

В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли, и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.

Минобороны России также сообщило, что при ударе были уничтожены склад материально-технического имущества, учебный корпус, столовая, шесть находившихся в ремонтных ангарах самолетов МиГ-23 и радиолокационная станция. Корреспондент РИА Новости передал с места событий, что часть авиатехники, включая пять истребителей, уцелела, взлетно-посадочная полоса серьезно не пострадала, восемь ангаров разрушены вместе с техникой.

Фото © РИА Новости. Григорий Сысоев


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