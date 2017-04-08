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В Актау квартира загорелась из-за пищи на плите

8 апреля 2017, 01:09

ЧП произошло в 12 микрорайоне.

В пятницу, 7 апреля, в 22:04 диспетчеру Службы пожаротушения города Актау поступил звонок о пожаре в 12 микрорайоне, 69 доме. Об этом сообщили соседи 73 квартиры, откуда шел сильный дым, пишет «Тумба».

Служба пожаротушения оперативно среагировала и ликвидировала начинающийся в квартире пожар.

- Наше подразделение прибыло в 22:10. По прибытию к месту вызова был сильный дым в подъезде, обнаружили возгорание пищи в кастрюле, которую хозяева забыли на плите - их не было в квартире. Наши пожарные через окно пробрались на 2 этаж квартиры и ликвидировали начавшийся пожар, - прокомментировал ситуацию оперативный дежурный Болат Абдуллаев.

Как сообщил работник пожарной службы, который принимал непосредственное участие в тушении пожара, комнаты стояли в сильном дыму, возгорания нигде не было обнаружено, газовая плита была включенная, от сгоревшей пищи в кастрюле шел дым.

Позже на место происшествия прибыл родственник хозяев квартиры и попросил народ разойтись, а сам он пообещал дождаться хозяев.


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