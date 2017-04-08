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Синоптики пообещали солнечную субботу в Казахстане

8 апреля 2017, 06:00

Местами сохранится туман, усиление ветра, на юго-западе с пыльной бурей.

На всей территории республики ожидается погода без осадков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.

Местами сохранится туман, усиление ветра, на юго-западе с пыльной бурей.

В Жамбылской области местами ожидается ночью туман, утром и днем ветер 15-20 м/с.

В Южно-Казахстанской, Атырауской областях ожидается местами усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром туман. В Мангыстауской области местами усилится ветер 15-20 м/с с пыльной бурей.

В Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, ночью и утром в Алматинской, Восточно-Казахстанской областях ожидается местами туман.

В Алматы днем 7°, ясно.

В Астане днем 6°, ясно.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: Beautypic.ru

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