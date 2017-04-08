Синоптики пообещали солнечную субботу в Казахстане
8 апреля 2017, 06:00
Местами сохранится туман, усиление ветра, на юго-западе с пыльной бурей.
На всей территории республики ожидается погода без осадков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.
Местами сохранится туман, усиление ветра, на юго-западе с пыльной бурей.
В Жамбылской области местами ожидается ночью туман, утром и днем ветер 15-20 м/с.
В Южно-Казахстанской, Атырауской областях ожидается местами усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром туман. В Мангыстауской области местами усилится ветер 15-20 м/с с пыльной бурей.
В Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, ночью и утром в Алматинской, Восточно-Казахстанской областях ожидается местами туман.
В Алматы днем 7°, ясно.
В Астане днем 6°, ясно.
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: Beautypic.ru
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