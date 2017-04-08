Госсекретаря США разочаровала реакция России на удар США по Сирии

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон признался, что его разочаровала реакция России на удар США по авиабазе "Шайрат" в Сирии, однако она была ожидаема, сообщает РИА Новости.





Позиция Москвы указывает, что она продолжает поддерживать режим президента Сирии Башара Асада, отметил глава Госдепартамента.

В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. По информации губернатора провинции Хомс, погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли, и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.





Президент России Владимир Путин назвал удар американских ракет по сирийской авиабазе агрессией против суверенного государства. По его словам, эта акция нанесла существенный урон отношениям Москвы и Вашингтона. Заместитель постоянного представителя России при ООН Владимир Сафронков на заседании Совбеза организации заявил, что агрессия США направлена против тех, кто ведет борьбу с террористами и, таким образом, способствует лишь укреплению терроризма.





Фото: AP Photo/ Andrew Harnik



