Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Google выпустил собственную водку

8 апреля 2017, 06:39

Водка, которая будет выпущена ограниченной партией, предназначена лишь для особых случаев.

Варшавское подразделение Google совместно с польской студией дизайна Redkroft выпустило собственную водку в подарочной упаковке, сообщается на сайте компании, разработавшей проект упаковки, передает РИА Новости.

"Идея связана с историей кампуса Google в Варшаве. На протяжении десятилетий здание, в котором сейчас находится штаб-квартира кампании, было сердцем водочного завода Koneser", — говорится на сайте Redkroft.

Водка, которая будет выпущена ограниченной партией, предназначена лишь для особых случаев. Упаковка создана вручную из картона высочайшего качества, шелкография выполнена в цветах бренда.

Фото: AP Photo

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...