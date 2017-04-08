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В Швеции задержали второго подозреваемого в причастности к теракту

8 апреля 2017, 07:01

Предположительно, связан с другим задержанным по подозрению в причастности к атаке.

Полиция Швеции задержала второго подозреваемого в причастности к теракту в Стокгольме, сообщает РИА Новости.

По информации телеканала SVT, мужчина был арестован в северном пригороде Стокгольма Хьюлста (Hjulsta). Как сообщается, он, предположительно, связан с другим задержанным по подозрению в причастности к атаке.

Ранее сообщалось, что полиция задержала мужчину в одном из бутиков в микрорайоне Мэрста. По данным источников издания, 39-летний мужчина был одет так же, как и разыскиваемый полицией подозреваемый. У него были ссадины, и в связи с задержанием он якобы сообщил, что является виновным в совершении теракта в Стокгольме. На одежде мужчины обнаружили осколки стекла.

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Фото: REUTERS/ TT News Agency/Claudio Bresciani


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