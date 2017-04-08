Найдена еще одна планета-двойник Земли
8 апреля 2017, 07:40
Благодаря небольшому расстоянию между звездой и планетой, на поверхности последней царят достаточно высокие температуры, равные примерно 100-300 градусам Цельсия.
Ученые определили химический состав атмосферы планеты GJ 1132b. Как выяснилось, эта планета похожа на Землю не только размерами, передает Росбалт.
По данным исследователей из Кильского университета (Германия), GJ 1132b находится в созвездии Паруса. Она вращается вокруг красного карлика GJ 1132, удаленного от Земли всего на 39 световых лет. Ее поперечник лишь на 10% больше земного, а масса примерно в 1,5 раза выше, чем у нашей планеты.
Благодаря небольшому расстоянию между звездой и планетой, на поверхности последней царят достаточно высокие температуры, равные примерно 100-300 градусам Цельсия.
Атмосферу GJ 1132b удалось изучить при помощи мощного телескопа обсерватории Ла-Силла в Чили. Как выяснилось, у планеты — плотная и непрозрачная атмосфера, состоящая в основном из водных паров и метана.
Астрономы считают, GJ 1132b может представлять собой планету-океан, почти полностью покрытую водой, подобно Европе или Энцеладу. Жизнь в таких условиях вряд ли существует, однако возможность ее наличия в более холодных слоях океана GJ 1132b пока нельзя исключать.
За последние годы астрономы открыли несколько планет, которые по предварительным оценкам, похожи на Землю. Они схожи с нашей планетой размерами и плотностью и находятся в так называемой зоне жизни. Это означает, что на экзопланетах вода может существовать на поверхности в жидком виде, передает РИА Новости.
Некоторые из них, такие как Проксима Центавра b или три планеты у звезды TRAPPIST-1, расположены совсем близко к Солнечной системе, и некоторые ученые уже рассматривают возможность отправки зондов к ним.
Фото: СС0 Public Domain
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