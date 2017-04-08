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В Алматинской области нетрезвый мужчина угодил под колеса

8 апреля 2017, 08:13

В результате наезда пешехода в тяжелом состоянии госпитализировали.

В Алматинской области в поселке Кок-кайнар произошел наезд на пешехода, передает Zakon.kz.

Водитель Mitsubishi ехал по улице Абая в северном направлении. Внезапно на дорогу выбежал пешеход с банкой пива.

Автовладелец не успел затормозить. В результате наезда пешехода в тяжелом состоянии госпитализировали.














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