В Тунисе диджея осудили за ремикс с призывом на мусульманскую молитву
8 апреля 2017, 08:26
Британец исполнил данный ремикс в рамках фестиваля Orbit.
Суд в Тунисе приговорил британского диджея Dax J к году тюремного заключения за использование призыва на молитву для мусульман в своих ремиксах, сообщает РИА Новости.
По данным газеты, представитель суда сказал, что диджея обвинили в публичном совершении непристойного действия и нарушении общественной морали.
Как сообщается, ночной клуб, в котором прозвучал данный ремикс, был закрыт после инцидента. Британец исполнил данный ремикс в рамках фестиваля Orbit. Организаторы мероприятия позднее принесли свои извинения за произошедшее, однако подчеркнули, что не несут ответственности за исполняемые композиции.
"Мы не допустим покушений на наши религиозные чувства", — цитирует издание слова главы города Набуль Мнауара Кертани (Mnaouar Ouertani).
По информации издания, сам Dax J также принес извинения за свое поведение. "Я приношу свои искренние извинения всем, кого я мог оскорбить музыкой, которую я и я исполнил на фестивале Orbit в пятницу в Тунисе. Я не хотел никого расстроить или оскорбить", — цитирует газета его слова.
Издание называет маловероятным то, что проживающий в Берлине музыкант в итоге все-таки окажется в тунисской тюрьме.
Фото: Fotolia/ lulu
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4852694-05bb5da85614a20ca62487f43a3b38ae
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...