В Тунисе диджея осудили за ремикс с призывом на мусульманскую молитву

По данным газеты, представитель суда сказал, что диджея обвинили в публичном совершении непристойного действия и нарушении общественной морали.





Как сообщается, ночной клуб, в котором прозвучал данный ремикс, был закрыт после инцидента. Британец исполнил данный ремикс в рамках фестиваля Orbit. Организаторы мероприятия позднее принесли свои извинения за произошедшее, однако подчеркнули, что не несут ответственности за исполняемые композиции.





"Мы не допустим покушений на наши религиозные чувства", — цитирует издание слова главы города Набуль Мнауара Кертани (Mnaouar Ouertani).