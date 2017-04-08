Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Тунисе диджея осудили за ремикс с призывом на мусульманскую молитву

8 апреля 2017, 08:26

Британец исполнил данный ремикс в рамках фестиваля Orbit.

Суд в Тунисе приговорил британского диджея Dax J к году тюремного заключения за использование призыва на молитву для мусульман в своих ремиксах, сообщает РИА Новости.

По данным газеты, представитель суда сказал, что диджея обвинили в публичном совершении непристойного действия и нарушении общественной морали.

Как сообщается, ночной клуб, в котором прозвучал данный ремикс, был закрыт после инцидента. Британец исполнил данный ремикс в рамках фестиваля Orbit. Организаторы мероприятия позднее принесли свои извинения за произошедшее, однако подчеркнули, что не несут ответственности за исполняемые композиции.

"Мы не допустим покушений на наши религиозные чувства", — цитирует издание слова главы города Набуль Мнауара Кертани (Mnaouar Ouertani).

По информации издания, сам Dax J также принес извинения за свое поведение. "Я приношу свои искренние извинения всем, кого я мог оскорбить музыкой, которую я и я исполнил на фестивале Orbit в пятницу в Тунисе. Я не хотел никого расстроить или оскорбить", — цитирует газета его слова.

Издание называет маловероятным то, что проживающий в Берлине музыкант в итоге все-таки окажется в тунисской тюрьме.

Фото: Fotolia/ lulu

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...