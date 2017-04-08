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У задержанного в Стокгольме по делу о теракте нашли узбекский паспорт

8 апреля 2017, 08:47

У подозреваемого, который работает в строительной отрасли, четверо детей.

У 39-летнего задержанного в Стокгольме по делу о теракте нашли узбекский паспорт, сообщает Lenta.ru.

Как пишет газета Aftonbladet, подозреваемый выражал симпатии ИГ. На своей странице в Facebook он разместил агитационные материалы экстремистов, а также поставил лайки фотографиям с последствиями теракта на марафоне в Бостоне в 2013 году.

Ранее сообщалось, что задержанный, чье имя не раскрывается, признал свою ответственность за содеянное. В настоящее время следствие пытается выяснить, как долго он находился на территории Швеции.

Журналисты Aftonbladet выяснили, что у подозреваемого, который работает в строительной отрасли, четверо детей. По свидетельству его знакомых, он никогда не говорил о политике или религии, интересуясь только работой, чтобы отсылать больше денег на родину.

В пятницу, 7 апреля, на Дроттнинггатан — главной пешеходной улице Стокгольма — грузовик врезался в толпу. Машина остановилась после того, как въехала в витрину одного из магазинов. По последним данным, погибли четыре человека, еще 15 получили травмы. Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен заявил, что инцидент имеет все признаки террористической атаки.

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Фото: AP


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