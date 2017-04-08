В Казахстане почти 200 спасателей обеспечат посадку экипажа "Союза-МС"

Как рассказали в ведомстве, посадка экипажа пилотируемой капсулы "Союз-МС-02" ожидается 10 апреля южнее города Жезгазган в Казахстане. На Землю вернутся командир корабля Сергей Рыжиков, бортинженер Андрей Борисенко, а также астронавт NASA Роберта Шейна Кимброу.





"Почти 200 космических спасателей Центрального военного округа (ЦВО) обеспечат посадку международного экипажа корабля "Союз-МС" в Казахстане 10 апреля. Военная авиация и поисково-эвакуационные амфибии перебазированы из Свердловской и Челябинской областей", — говорится в сообщении.





Отмечается, что для обеспечения безопасности при посадке корабля задействовано 14 вертолетов Ми-8, три самолета Ан-26 и 2 Ан-12, 20 единиц автотехники, среди которой — поисково-эвакуационные машины высокой проходимости "Синяя птица".