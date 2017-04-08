Геннадию Головкину 35 лет: 10 интересных фактов о спортсмене

Самому успешному боксеру Казахстана сегодня исполняется 35 лет.

8 апреля свой день рождения празднует Геннадий Головкин. Самому успешному боксеру Казахстана сегодня исполняется 35 лет. Zakon.kz предлагает ознакомиться с 10 интересными фактами о спортсмене.





1. Геннадий Головкин с детства хорошо играл в футбол. Кстати, футбол это второй любимый вид спорта после бокса.













2. Любовь к боксу юному Гене привили старшие братья. Но так сложилось, что Вадим и Сергей, умерли во время службы в армии в 1990 и 1994 годах соответственно. Их обстоятельства смерти так и остались неизвестными.









3. В детстве у Геннадия в семье был домашний любимец - немецкая овчарка Грей.





4. 37 побед в 37 боях на счету Головкина на данный момент. И 23 подряд поединка он выиграл досрочно.





5. Дольше всех после поражения от Головкина восстанавливался аргентинец Хорхе Ариэль Гарсия. В октябре 2006 года он проиграл казахстанцу нокаутом. В следующий раз Гарсия вышел на ринг спустя пять лет - в ноябре 2011 года. Все эти годы у аргентинца были проблемы с получением боксерской лицензии в связи с состоянием здоровья.









6. В 2014 году Головкин сыграл роль в мюзикле "Рокки", который снимался на Бродвее. Кроме того, у чемпиона мира есть опыт съемок в рекламе.













7. В том же, 2014 году, боксер запатентовал свой фирменный знак "GGG".





8. Самым долгим поединком стал бой с Дэниэлом Джейкобсом. Казахстанец впервые провел в ринге 12 раундов, ранее самый долгий поединок Головкин проводил в 2015 году в бою против Мартина Мюррея.









9. Головкин тренируется минимум три раза в неделю. Его первая тренировка начинается в семь утра.





10. Супруга Геннадия, Алина Головкина, имеет два высших образования, одно из которых получила в Германии, а также владеет двумя иностранными языками. Карьере она предпочла семью. Поженились Геннадий и Алина 07.07.2007 года.







