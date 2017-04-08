В Костанае мужчина арестован за попрошайничество
8 апреля 2017, 09:45
Cуд привлек его к административной ответственности, наложив административное взыскание в виде ареста сроком на 1 сутки.
Специализированным административным судом Костаная рассмотрено административное дело в отношении 37-летнего гражданина Б. по статье «приставание в общественных местах», передает ИА «NewTimes.kz».
В праздник «Наурыз» 22 марта текущего года около пяти часов вечера, гражданин Б., попрошайничал в общественном месте. Тем самым мужчина совершил правонарушение повторно в течение года после наложения административного взыскания.
В судебном заседании гражданин Б. свою вину в совершении административного правонарушения признал полностью, и раскаялся.
В итоге, суд привлек его к административной ответственности, наложив административное взыскание в виде ареста сроком на 1 сутки.
Фото: Newtimes.kz
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