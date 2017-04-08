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Аскар Мырзахметов ознакомился с работой израильских сельхоз компаний

8 апреля 2017, 10:11

Далее, Вице-Премьер ознакомился с деятельностью семейной молочной фермы и мини-сыроварни Мошав Нитсаней Оз.

Во второй день визита в Израиль заместитель Премьер-Министра — Министр сельского хозяйства РК Аскар Мырзахметов ознакомился с работой компании по управлению и сбережению водных ресурсов «Gevat-Haviva Rezervoir», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МСХ РК.

Данная компания занимается очищением воды и использует их в качестве поливной воды.

Далее, Вице-Премьер ознакомился с деятельностью семейной молочной фермы и мини-сыроварни Мошав Нитсаней Оз.

В мини-фермах производится молоко и молочная продукция, которая в дальнейшем поставляется на прилавки магазинов.

Фото: пресс-служба МСХ РК

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