Аскар Мырзахметов ознакомился с работой израильских сельхоз компаний
8 апреля 2017, 10:11
Далее, Вице-Премьер ознакомился с деятельностью семейной молочной фермы и мини-сыроварни Мошав Нитсаней Оз.
Во второй день визита в Израиль заместитель Премьер-Министра — Министр сельского хозяйства РК Аскар Мырзахметов ознакомился с работой компании по управлению и сбережению водных ресурсов «Gevat-Haviva Rezervoir», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МСХ РК.
Данная компания занимается очищением воды и использует их в качестве поливной воды.
Далее, Вице-Премьер ознакомился с деятельностью семейной молочной фермы и мини-сыроварни Мошав Нитсаней Оз.
В мини-фермах производится молоко и молочная продукция, которая в дальнейшем поставляется на прилавки магазинов.
Фото: пресс-служба МСХ РК
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