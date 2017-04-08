В ряде областей Казахстана возможны подтопления
8 апреля 2017, 10:38
Возможно формирование склонового стока, подъемы уровней воды на реках, образование заторов льда, при этом возможны разливы и подтопления.
РГП "Казгидромет" предупреждает казахстанцев о возможных подтоплениях в связи с потеплением, сообщает Zakon.kz.
"В период 8 – 13 апреля в связи с повышением температурного фона в Актюбинской, Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях ожидается усиление снеготаяния, подъемы уровней воды на реках, формирование местного стока, возможны подтопления", - говорится в сообщении.
Также в ведомстве оповестили о подобной ситуации в Восточно-Казахстанской области. Там возможно формирование склонового стока, подъемы уровней воды на реках, образование заторов льда, при этом возможны разливы и подтопления.
Фото: Луга
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