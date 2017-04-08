В ряде областей Казахстана возможны подтопления

"В период 8 – 13 апреля в связи с повышением температурного фона в Актюбинской, Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях ожидается усиление снеготаяния, подъемы уровней воды на реках, формирование местного стока, возможны подтопления", - говорится в сообщении.





Также в ведомстве оповестили о подобной ситуации в Восточно-Казахстанской области. Там возможно формирование склонового стока, подъемы уровней воды на реках, образование заторов льда, при этом возможны разливы и подтопления.