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В ряде областей Казахстана возможны подтопления

8 апреля 2017, 10:38

Возможно формирование склонового стока, подъемы уровней воды на реках, образование заторов льда, при этом возможны разливы и подтопления.

РГП "Казгидромет" предупреждает казахстанцев о возможных подтоплениях в связи с потеплением, сообщает Zakon.kz.

"В период 8 – 13 апреля в связи с повышением температурного фона в Актюбинской, Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях ожидается усиление снеготаяния, подъемы уровней воды на реках, формирование местного стока, возможны подтопления", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве оповестили о подобной ситуации в Восточно-Казахстанской области. Там возможно формирование склонового стока, подъемы уровней воды на реках, образование заторов льда, при этом возможны разливы и подтопления.

Фото: Луга

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