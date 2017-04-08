8 подозреваемых взяты под стражу по делу о теракте в Санкт-Петербурге
8 апреля 2017, 11:11
Следствие устанавливает роль каждого из них в совершении преступления и планирует предъявить им соответствующие обвинения.
В Главном управлении по расследованию особо важных дел Следственного комитета продолжается расследование уголовного дела по факту совершения 3 апреля 2017 года террористического акта в метрополитене Санкт-Петербурга, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт Следственного комитета РФ.
Вчера по ходатайству следствия суд избрал в качестве меры пресечения содержание под стражей в отношении 8 ранее задержанных лиц: Сейфуллы Хакимова, Ибрагибжона Ерматова, Дилмурода Муидинова, Бахрама Ергашева, Азамжона Махмудова, Махамадюсуфа Мирзаалимова, Шохисты Каримовой и Содика Ортикова.
Указанные лица были задержаны вчера в Москве и Санкт-Петербурге в ходе комплекса следственно-оперативных мероприятий, проведенного совместно с ФСБ России и МВД России.
В ходе обысков в местах проживания названных лиц изъяты взрывное устройство, идентичное обнаруженному на станции «Площадь Восстания» санкт-петербуржского метрополитена, огнестрельное оружие и боеприпасы.
Следствие устанавливает роль каждого из них в совершении преступления и планирует предъявить им соответствующие обвинения.
Расследование по уголовному делу продолжается.
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Фото: Росбалт
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