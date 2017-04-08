Оглашен приговор организатору незаконной забастовки в Актау
8 апреля 2017, 11:34
Подсудимый признан виновным и приговорен к двум годам и шести месяцам лишения свободы.
7 апреля Алматинский районный суд №2 г. Астана огласил приговор в отношении инспектора по труду профсоюза ТОО «Oil Construction Company» (ОСС) Нурбека Кушакбаева, которого обвиняли по статье 402 УК («Действия, провоцирующие к продолжению участия в забастовке, признанной судом незаконной»), передает Zakon.kz.
Подсудимый признан виновным и приговорен к двум годам и шести месяцам лишения свободы без права заниматься общественной деятельностью до двух лет и отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Суд также постановил взыскать с Кушакбаева 25,2 миллиона тенге в пользу нефтесервисного предприятия «Технотрейдинг ЛТД», которому он своей деятельностью нанес материальный ущерб на эту сумму.
В ходе прошедших судебных заседаний все свидетели в своих показаниях открыто указали на вину Кушакбаева, как одного из тех, кто подстрекал рабочих предприятия не подчиняться законным требованиям судебной инстанции и продолжать незаконную забастовку. Тем самым не только был нанесен многомиллионный ущерб предприятию «Технотрейдинг ЛТД», но и пострадал имидж АО «Мангистаумунайгаз», а государство недополучило прибыль в качестве налогов от нефтегазовой сферы.
В ходе следствия в основу обвинения легла аудиозапись разговора Кушакбаева с тремя нефтяниками, где он давал им указания не подчиняться судебному решению о прекращении забастовки.
Сторона Кушакбаева заявила о намерении подать апелляционную жалобу.
Суд над другим организатором незаконной забастовки А. Елеусиновым начнется в ближайшие дни.
Фото: RIA56
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