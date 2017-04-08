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В Алматы на пешеходном переходе сбили дедушку

8 апреля 2017, 11:54

От удара мужчина упал, ударился головой и получил тяжелую черепно-мозговую травму. Его экстренно госпитализировали в 7 КГБ.

В Алматы на пересечении улиц Саина и Толе би сбили мужчину, передает Zakon.kz.

Toyota Carina двигался по Толе би, совершая поворот направо на улицу Саина. По пешеходному переходу в этот момент переходил дорогу пожилой мужчина. Водитель Toyota по неизвестным причинам не остановился и совершил наезд на пешехода.

От удара мужчина упал, ударился головой и получил тяжелую черепно-мозговую травму. Его экстренно госпитализировали в 7 КГБ.

Позже водителя сообщил, что не заметил пешехода из-за ехавшей рядом Газели.














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