В Алматы на пешеходном переходе сбили дедушку
8 апреля 2017, 11:54
От удара мужчина упал, ударился головой и получил тяжелую черепно-мозговую травму. Его экстренно госпитализировали в 7 КГБ.
В Алматы на пересечении улиц Саина и Толе би сбили мужчину, передает Zakon.kz.
Toyota Carina двигался по Толе би, совершая поворот направо на улицу Саина. По пешеходному переходу в этот момент переходил дорогу пожилой мужчина. Водитель Toyota по неизвестным причинам не остановился и совершил наезд на пешехода.
От удара мужчина упал, ударился головой и получил тяжелую черепно-мозговую травму. Его экстренно госпитализировали в 7 КГБ.
Позже водителя сообщил, что не заметил пешехода из-за ехавшей рядом Газели.
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