В Алматы на пешеходном переходе сбили дедушку

От удара мужчина упал, ударился головой и получил тяжелую черепно-мозговую травму. Его экстренно госпитализировали в 7 КГБ.

В Алматы на пересечении улиц Саина и Толе би сбили мужчину, передает Zakon.kz.





Toyota Carina двигался по Толе би, совершая поворот направо на улицу Саина. По пешеходному переходу в этот момент переходил дорогу пожилой мужчина. Водитель Toyota по неизвестным причинам не остановился и совершил наезд на пешехода.





От удара мужчина упал, ударился головой и получил тяжелую черепно-мозговую травму. Его экстренно госпитализировали в 7 КГБ.





Позже водителя сообщил, что не заметил пешехода из-за ехавшей рядом Газели.















































