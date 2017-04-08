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Водитель Mitsubishi перепутал педали и устроил ДТП в Алматы

8 апреля 2017, 12:11

К счастью, обошлось без пострадавших.

В Алматы на улице Берегового выше Жандосова произошло ДТП с участием трех авто, передает Zakon.kz.

Водитель Mitsubishi Pajero на парковке около медицинского центра перепутал педали и вместо тормоза нажал на педаль газа. Внедорожник стукнул легковую Mitsubishi, а этот автомобиль в свою очередь задел Mercedes.

Чудом не столкнувшись другими авто, Pajero продолжил движение врезался в лестницу медцентра.

К счастью, обошлось без пострадавших.














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