Водитель Mitsubishi перепутал педали и устроил ДТП в Алматы
8 апреля 2017, 12:11
К счастью, обошлось без пострадавших.
В Алматы на улице Берегового выше Жандосова произошло ДТП с участием трех авто, передает Zakon.kz.
Водитель Mitsubishi Pajero на парковке около медицинского центра перепутал педали и вместо тормоза нажал на педаль газа. Внедорожник стукнул легковую Mitsubishi, а этот автомобиль в свою очередь задел Mercedes.
Чудом не столкнувшись другими авто, Pajero продолжил движение врезался в лестницу медцентра.
К счастью, обошлось без пострадавших.
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