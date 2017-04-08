Американские сенаторы предложили сформировать "гибридный трибунал" по Сирии
8 апреля 2017, 12:33
Предполагается, что в состав трибунала войдут юристы мирового уровня — как сирийские, так и иностранные.
В состав трибунала должны войти юристы мирового уровня, а также "судьи и другие профессионалы", передает Life.ru.
Группа американских сенаторов внесла на рассмотрение в верхнюю палату конгресса законопроект, который предусматривает создание так называемого "гибридного трибунала" по Сирии, для расследования "военных преступлений, преступлений против человечности и геноцида".
"Соединённые Штаты должны возглавить международное сообщество в работе по привлечению Башара Асада к ответственности за военные преступления и угнетение сирийского народа на протяжении последних шести лет", — сказал один из авторов документа, демократ Бен Кардин.
Предполагается, что в состав трибунала войдут юристы мирового уровня — как сирийские, так и иностранные, а также "судьи и другие профессионалы". Они должны заняться судебным преследованием лиц, виновных в совершении преступлений в Сирии.
Фото: REUTERS/Aaron P. Bernstein
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