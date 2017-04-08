В грузовике, наехавшем на людей в Стокгольме, нашли взрывчатку
8 апреля 2017, 13:39
Грузовик принадлежал компании Spendrups и был похищен во время остановки, когда водитель находился с доставленным грузом у клиента.
Полиция Стокгольма при осмотре грузовика, наехавшего на людей в центре города, обнаружила сумку со взрывчаткой, сообщает РИА Новости со ссылкой на шведское телевидение SVT.
"Сумка со взрывчатым веществом была найдена в грузовике, который использовался на террористической акции вчера в Стокгольме, сообщили несколько источников в полиции", — передает телевидение.
Грузовик на высокой скорости в пятницу наехал на людей, находившихся на улице Дроттнинггатан — одной из центральных и пешеходных улиц Стокгольма. Остановился грузовик, проехав 550 метров и врезавшись в здание торгового центра Åhlens. Грузовик принадлежал компании Spendrups и был похищен во время остановки, когда водитель находился с доставленным грузом у клиента.
В результате погибли четыре человека и получили травмы разной степени тяжести 15 человек.
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Фото: AFP 2017
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