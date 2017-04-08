В Ингушетии обстреляли патрульный автомобиль, есть жертвы
8 апреля 2017, 14:00
В настоящее время ведется поиск нападавших, выясняются все обстоятельства произошедшего.
Неизвестные в ночь на субботу в городе Малгобек в Ингушетии обстреляли автомобиль полиции, в результате, по предварительной информации, погибли два сотрудника полиции, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
"В ночь на субботу в Малгобеке неизвестные обстреляли из автоматического оружия полицейский патруль, передвигавшийся на автомобиле. По предварительным данным, в результате нападения погибли двое сотрудников полиции", — рассказал собеседник агентства.
В настоящее время ведется поиск нападавших, выясняются все обстоятельства произошедшего.
Фото: РИА Новости
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