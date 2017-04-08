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Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования в связи с терактом в Стокгольме

8 апреля 2017, 13:56

Телеграмма соболезнования была направлена королю Швеции Карлу XVI Густаву в связи с террористическим актом в городе Стокгольм

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования в связи с терактом в Стокгольме, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Телеграмма соболезнования была направлена королю Швеции Карлу XVI Густаву в связи с террористическим актом в городе Стокгольм.

В телеграмме сообщается, что Глава государства с глубоким прискорбием воспринял известие о гибели людей в результате теракта в городе Стокгольм.

«Мы поддерживаем правительство и народ Швеции в противодействии международному терроризму. От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю соболезнования семьям и близким погибших, и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», - говорится в телеграмме.

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