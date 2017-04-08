Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования в связи с терактом в Стокгольме

Телеграмма соболезнования была направлена королю Швеции Карлу XVI Густаву в связи с террористическим актом в городе Стокгольм.





В телеграмме сообщается, что Глава государства с глубоким прискорбием воспринял известие о гибели людей в результате теракта в городе Стокгольм.





«Мы поддерживаем правительство и народ Швеции в противодействии международному терроризму. От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю соболезнования семьям и близким погибших, и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», - говорится в телеграмме.