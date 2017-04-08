Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования в связи с терактом в Стокгольме
8 апреля 2017, 13:56
Телеграмма соболезнования была направлена королю Швеции Карлу XVI Густаву в связи с террористическим актом в городе Стокгольм
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования в связи с терактом в Стокгольме, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Телеграмма соболезнования была направлена королю Швеции Карлу XVI Густаву в связи с террористическим актом в городе Стокгольм.
В телеграмме сообщается, что Глава государства с глубоким прискорбием воспринял известие о гибели людей в результате теракта в городе Стокгольм.
«Мы поддерживаем правительство и народ Швеции в противодействии международному терроризму. От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю соболезнования семьям и близким погибших, и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», - говорится в телеграмме.
Все новости по теме смотрите здесь.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4852713-98ac05d01648bb824a297117289d341f
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...