Бой Шуменова с Дортикосом покажут в Казахстане

Титульный поединок за пояс чемпиона мира WBA в первом тяжелом весе Бейбут Шуменов - Юниер Дортикос будет показан в Казахстане. Об этом в своем инстаграме написал Шуменов, сообщает Vesti.kz.





"Мой следующий бой состоится 29 апреля в Лас-Вегасе. Он будет транслироваться по всему миру, в том числе в Казахстане", - говорится в сообщении.





Однако пока неизвестно, какой именно республиканский канал будет транслировать этот поединок.





Отметим, что в начале февраля стало известно, что промоутерская компания Caribe Promotions, представлявшая интересы Дортикоса, потеряла эксклюзивное право на организацию поединка с Шуменовым. Caribe Promotions выиграла промоутерские торги еще в ноябре прошлого года со ставкой в размере 350 001 доллар, тем самым обязавшись провести бой в течение 90 дней. Однако этого не произошло. Кроме того, сторона Дортикоса просила отложить поединок, который был намечен на 11 февраля.





В итоге право организации поединка перешло к Тому Брауну из компании TGB Promotions, чья ставка на прошлогодних торгах стала второй. Сам Шуменов заявил, что с нетерпением ждет момента, когда сможет нокаутировать кубинца.





Шуменов и Дортикос должны определить обязательного претендента для действующего "суперчемпиона" WBA россиянина Дениса Лебедева.



