Казахстанский боксер взял "золото" на Кубке короля в Таиланде

В Бангкоке завершился Thailand Invitation International Boxing Tournament, также известный как Кубок Короля, сообщает Sports.kz.





На нём Казахстан представляли семь казахстанских боксёров. Из 18 стран, которые отправили свои команды на турнир самыми сильными соперниками для казахстанцев были кубинцы и представители Узбекистана.





До полуфинала дошли лишь трое наших боксёров — Азат Махметов (52), Ерик Альжанов (75) и Садриддин Ахмедов (69). И Махметов и Альжанов в полуфинале встречались с кубинцами, проиграли и в итоге получают бронзовые медали турнира.





Садриддин Ахмедов, чемпион мира по боксу среди молодёжи 2016 года в полуфинале одолел филиппинца Жоэля Бахо. В финале ему предстоял многообещающий поединок с узбекским боксёром, серебряным призёром Олимпиады — в Рио он проиграл лишь Данияру Елеусинову — Шахрамом Гиясовым. Но поединок, который мог быть таким зрелищным, не состоялся — Гиясов отказался от боя. Садриддин Ахмедов стал чемпионом тайского турнира.



