Американцы митингуют против авиаудара США по Сирии

Так, в центре Нью-Йорка, на Манхэттене, демонстранты собрались у небоскреба Trump Tower, принадлежащему президенту США Дональду Трампу, а также на площади Юнион-сквер.

В руках протестующие держали плакаты с лозунгами "Руки прочь от Сирии" и "Деньги на рабочие места, школы и здравоохранение. Не на войну в Сирии!". Люди скандировали антивоенные лозунги и протестовали против американского империализма.

"Интервенции США никогда не приносили мир и демократию в другие страны", — приводит издание слова одного из протестующих.





Митинг на Юнион-сквер закончился столкновением с полицией города и задержанием нескольких протестующих. Акции были организованы активистами антивоенных групп ANSWER (Act Now to Stop War and End Racism) Coalition и International Action Center.