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Американцы митингуют против авиаудара США по Сирии

8 апреля 2017, 14:59

В центре Нью-Йорка, на Манхэттене, демонстранты собрались у небоскреба Trump Tower, принадлежащему президенту США Дональду Трампу, а также на площади Юнион-сквер.

В Нью-Йорке и других городах сотни американцев вышли на акции протеста против авиаударов США по Сирии, сообщает РИА Новости.

Так, в центре Нью-Йорка, на Манхэттене, демонстранты собрались у небоскреба Trump Tower, принадлежащему президенту США Дональду Трампу, а также на площади Юнион-сквер.

В руках протестующие держали плакаты с лозунгами "Руки прочь от Сирии" и "Деньги на рабочие места, школы и здравоохранение. Не на войну в Сирии!". Люди скандировали антивоенные лозунги и протестовали против американского империализма.

"Интервенции США никогда не приносили мир и демократию в другие страны", — приводит издание слова одного из протестующих.

Митинг на Юнион-сквер закончился столкновением с полицией города и задержанием нескольких протестующих. Акции были организованы активистами антивоенных групп ANSWER (Act Now to Stop War and End Racism) Coalition и International Action Center.

Раннее Национальная коалиция оппозиционных и революционных сил Сирии заявила о 80 жертвах атаки с применением химического оружия в городе Хан-Шейхун сирийской провинции Идлиб и 200 раненых.

Президент США Дональд Трамп возложил вину за предполагаемую химическую атаку на главу Сирии Башара Асада и приказал нанести авиаудары по сирийской военной базе в провинции Хомс. Президент России Владимир Путин осудил военную акцию США, охарактеризовав ее как "акт агрессии".

Фото: РИА Новости

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