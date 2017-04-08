Полиция Швеции не подтвердила нахождение взрывчатки на месте теракта

Об обнаружении такой сумки шведскому телевидению сообщили в субботу сразу несколько источников в полиции.





По данным телевидения, в сумке найдено изготовленное в домашних условиях взрывное устройство, которое не взорвалось во время теракта.





"Полиция не стала официально подтверждать эти данные", — сообщает шведское телевидение.





В пятницу в 14.53 местного времени (15.53 мск) на высокой скорости грузовик наехал на людей на улице Дроттнинггатан – одной из центральных и пешеходных улиц Стокгольма. В результате наезда грузовика погибли четыре человека и получили травмы разной степени тяжести 15 человек. Полиция в пятницу вечером задержала подозреваемого. Не исключается, что именно он и был водителем грузовика. По сообщениям СМИ, задержанному 39 лет и он из Узбекистана.