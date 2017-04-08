"Невесту" на лыжах задержали полицейские на площади в Уральске

Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, "невестой" оказалась 23-летняя жительница Уральска , которая таким образом пыталась привлечь к себе внимание.





"Инцидент произошел утром 8 апреля на площади Абая. Девушку задержали сотрудники местной полицейской службы ДВД ЗКО. Она объяснила свой поступок тем, что хотела привлечь к себе внимание. Говорит хотела устроить некий одиночный флешмоб", - пояснили в ДВД ЗКО.





Стоит отметить, что девушку стражи порядка наказывать не стали, а лишь провели с ней разъяснительную беседу и отпустили домой.