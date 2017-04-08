"Невесту" на лыжах задержали полицейские на площади в Уральске
8 апреля 2017, 15:28
Девушка вышла на площадь Абая в поисках мужа.
Молодая девушка одетая в свадебное платье, на лыжах и с табличкой на груди "Ищу мужа" вышла на площадь Абая в поисках жениха. Долго стоять ей пришлось, вскоре ее задержали сотрудники полиции, сообщает портал "Мой город".
Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, "невестой" оказалась 23-летняя жительница Уральска , которая таким образом пыталась привлечь к себе внимание.
"Инцидент произошел утром 8 апреля на площади Абая. Девушку задержали сотрудники местной полицейской службы ДВД ЗКО. Она объяснила свой поступок тем, что хотела привлечь к себе внимание. Говорит хотела устроить некий одиночный флешмоб", - пояснили в ДВД ЗКО.
Стоит отметить, что девушку стражи порядка наказывать не стали, а лишь провели с ней разъяснительную беседу и отпустили домой.
Фото: "Мой город"
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