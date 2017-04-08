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"Невесту" на лыжах задержали полицейские на площади в Уральске

8 апреля 2017, 15:28

Девушка вышла на площадь Абая в поисках мужа.

Молодая девушка одетая в свадебное платье, на лыжах и с табличкой на груди "Ищу мужа" вышла на площадь Абая в поисках жениха. Долго стоять ей пришлось, вскоре ее задержали сотрудники полиции, сообщает портал "Мой город".

Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, "невестой" оказалась 23-летняя жительница Уральска , которая таким образом пыталась привлечь к себе внимание.

"Инцидент произошел утром 8 апреля на площади Абая. Девушку задержали сотрудники местной полицейской службы ДВД ЗКО. Она объяснила свой поступок тем, что хотела привлечь к себе внимание. Говорит хотела устроить некий одиночный флешмоб", - пояснили в ДВД ЗКО.

Стоит отметить, что девушку стражи порядка наказывать не стали, а лишь провели с ней разъяснительную беседу и отпустили домой.

Фото: "Мой город"

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