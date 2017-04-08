20 бесподобных фотографий, сделанных в нужный момент

Есть такие счастливчики, которые умудряются удачно подловить момент или подобрать ракурс, — смотря на их снимки, понимаешь, что так везет лишь раз в жизни. Причем для этого не обязательно быть профессиональным фотографом: главное — вовремя нажать на кнопку.























































































