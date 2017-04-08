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20 бесподобных фотографий, сделанных в нужный момент

8 апреля 2017, 15:40

Главное — вовремя нажать на кнопку.

Есть такие счастливчики, которые умудряются удачно подловить момент или подобрать ракурс, — смотря на их снимки, понимаешь, что так везет лишь раз в жизни. Причем для этого не обязательно быть профессиональным фотографом: главное — вовремя нажать на кнопку.






















Источник: ADME

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