Аким СКО Кумар Аксакалов поручил айыртауцам усилить работу по глубокой переработке сельхозпродукции

В районе в прошлом году по программе «Дорожная карта бизнеса- 2020» было одобрено 11 проектов на общую сумму 2,2 млрд.тенге.

Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов побывал с рабочей поездкой в Айыртауском районе, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима СКО.





В селе Саумалколь главу региона ознакомили с ходом строительства современного торгового центра ИП «Бижов», вводимого в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020». Здесь будут реализовываться продукты питания, запчасти, строительные материалы и одежда.





Как проинформировала руководитель отдела предпринимательства Гульмира Абулкаирова, в районе в прошлом году по программе «Дорожная карта бизнеса- 2020» было одобрено 11 проектов на общую сумму 2,2 млрд.тенге. Один из них - торговый центр ИП «Бижов».

«Сумма инвестиции составила 85 миллионов тенге, из них 68 миллионов тенге по «Дорожной карте бизнеса-2020», собственные средства составили 17 миллионов тенге. Планируется реализация проекта в 2017 году с созданием 20 рабочих мест. На сегодня в районе насчитывается 1328 предпринимателя, 116 действующего предпринимателя малого и среднего бизнеса», - рассказала Гульмира Абулкаирова.









Как отметил директор предприятия Александр Бижов, без поддержки государства данный проект не удалось бы реализовать.





«Сначала банк выдал под 17,5 процентов, 10 процентов субсидировали, сейчас получается 7 процентов. Благодаря поддержке государства и появилась возможность построить торговый центр. Потому что строить под 17 процентов очень сложно в районе. По Дорожной карте у нас это второй проект. В 2017 году планируем строительство тойханы на 500 мест», - поделился планами Александр Бижов.





«Торговля должна быть цивилизованной, чистой. Продукты питания должны быть проверены, нужно брать проверенную продукцию. Жители должны покупать качественную продукцию, произведенную в Северо-Казахстанской области. Вы получили помощь по первому проекту, отработали, поняли, что это реально работает, и теперь получаете вторую. Реализуете второй проект и получаете помощь государства во второй раз. То есть все механизмы реально работают. Президент говорит: «Занимайтесь бизнесом, мы вам поможем. Тем, кто хочет работать, государство помогает. Вот пример. Всем, кто хочет работать и быть богаче - государство помогает. Они должны создавать рабочие места, они должны платить налоги», - подчеркнул глава региона.





Следующим объектом стала - Айыртауская школа-интернат для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Воспитанники продемонстрировали акиму области изделия ручной работы из крупы, оригами, бисера, еловых шишек. А также кукольную композицию «Под единым шаныраком».









«Эти работы можно выставлять в музее. С детства детям нужно прививать толерантность, любовь, патриотизм к родной земле. Они должны знать культуру разных народов», - резюмировал Кумар Аксакалов.





Глава региона осмотрел комнаты, где живут и проводят свой досуг дети, пообщался с ребятами, поинтересовался их планами на будущее.





«Дети должны заниматься творчеством, заниматься учебой. Но и государство должно им помочь после школы. Все дети, которые желают заниматься - кто спортом, кто творчеством, кто подделками, кто наукой - они должны этим заниматься. Сейчас с акимами районов будем делать все, для того чтобы дети не сидели дома у компьютера. Не нужно забывать, что и на улице есть жизнь, есть общение, есть спорт, есть искусство, музыка, танцы. Надо читать книги. Как говорит наш Президент: «В будущем – те, кто читают книги, будут управлять теми, кто сидит перед компьютерами». Потому что книги развивают человека, они заставляют думать. В будущем нужны люди разносторонние. Государство строится, и мы хотим, чтобы в будущем ваше поколение было разносторонне развито. Сильные духом, были здоровыми, были толерантными, ко всем национальностям относились одинаково, знали 3 языка. Мы будем помогать по жилью. В прошлом году детям-сиротам выделено 32 квартиры по области, в этом году около 40 выделим. Самое главное поступить, реализовать возможности, которые предоставляет государство», - отметил глава региона.









Аким области подарил детскому дому подарок – телевизор. Напоследок ребята исполнили песню «Экспо».





«Очень большой проект в этом году «Экспо-2017» . Этот проект очень важен для Казахстана. Мы всему миру покажем, что мы можем это реализовывать. Это самая престижная выставка в мире. Каждый год очень много стран хотят выиграть конкурс, чтобы провести у себя в стране. Приезжает очень много гостей со всего мира. Страны покажут много интересных вещей и для вас детей это очень интересное событие. Обязательно съездите. «Экспо» - уникальный шанс для нашей страны заявить о себе. На выставку приедут люди, которые захотят здесь остаться, захотят здесь жить», - рассказал ребятам Кумар Аксакалов.





В завершение воспитанники школы-интерната вручили акиму области подарок тумар-домбру, сделанную своими руками. Глава региона поблагодарил за оберег и отметил, что он будет храниться в его кабинете.









В семеноводческом хозяйстве ТОО «Баянтай» аким области ознакомился с ходом подготовки к проведению весенне-полевых работ. Здесь обновлена посевная техника, проводится модернизация технического обеспечения. В текущем году проводят диверсификацию сельскохозяйственных культур путем увеличения посевов масличных культур.





«Урожайность в прошлом году была 17,8 ц/га. 3 класс – 30 %. Клейковина 4 класса превысила 20-ти. Натура была хорошая, 3 репродукция была похуже. Мы сами реализуем. Технику мы покупаем через лизинг и на собственные средства. Через «КазАгро» по лизингу брали», - рассказал руководитель ТОО Сырымбет Есенгалиев.





«Ни в одной стране нет такого, чтобы предоставляли кредит по 6,7 процентов. Можно взять и технику, и поднять производство. Чтобы пользоваться сельским хозяйством, все должно быть качественно, нужно идти по технологии. Нужно работать парами, элитой, будет и качество и эффективно», - подчеркнул глава региона обращаясь к аграриям.





Здесь же о социально-экономическом развитии Айыртауского района рассказал аким Агзам Тастемиров.





«У нас общая площадь 381,9 тыс. га, яровой сев - 353, 4 тыс.га, чечевицу увеличиваем на 9,3 тысячи, масличные на 20,3 тысяч, кормовые на 1,9 тысяч. В целом по семенам завоз есть, все проверено. По репродукции сделали замену», - проинформировал о подготовке к посевной кампании Агзам Тастемиров.









Далее глава региона знакомился с продукцией местных товаропроизводителей.





«Здесь вся кисломолочная продукция. На сегодня литр молока стоит 150-160 тенге. Конкурируем с фирмами «Зенченко», «Родина». Закупаем молоко в населенных пунктах», - рассказал о своем производстве директор ТОО «Гормолзавод» Асен Жаксылыков.





В свою очередь аким области Кумар Аксакалов отметил, что главная задача создания кооперативов - это дать возможность людям работать, сдавать молоко заводам. Поэтому нужно, чтобы молокозаводы были заинтересованы в цене.





«Если цена будет низкая, никто не пойдет сдавать. Вы должны свои риски, затраты продумывать, правильно организовать производство. Не должна быть задолженность ни в коем случае. Чем дороже, тем больше молока у вас будет, тем больше будет оборот. 6 тонн в день - очень мало, завод рассчитан как минимум на 50 тонн перерабатывать», - подчеркнул глава региона.





Также Асен Жаксылыков поделился планами на будущее. В этом году «Гормолзавод» планирует запустить производство твердых сыров. Для этого уже отремонтировали имущественный комплекс. В перспективе – сотрудничество с Украиной.





«Линии будете ставить, линии должны быть современные. Продукция должна все время развиваться. Чуть-чуть остановились - ваш конкурент вас обойдет», - резюмировал аким области.





Также о своем бизнесе рассказала молодой предприниматель Вера Сухова.





«Занимаемся разведением гусей итальянской породы, бройлеров, брама, цесарки. На рынок поставляем мясо птицы, молодняк. Пока мы выходим на небольшие объемы. В будущем – другие районы, города. Также на полуфабрикаты выходим. Все натуральное, все домашнее», - рассказала руководитель ИП «Сухова».





Также о реализации проекта АО «Сырымбет» по освоению месторождения олова рассказал представитель компании Аркадий Ли.





«Получили площади земли, необходимые для строительства. Нами получен наряд на вырубку леса общей площадью 60 гектаров на подготовку земли для строительства комбината для разработки карьера. 10 апреля приезжает генеральный подрядчик, который будет работать. Планируем выпуск продукции на 500 млрд. тенге, налоги в районный бюджет составят около 2, 5 млрд», - проинформировал Аркадий Ли.





«В прошлом году провели электроэнергию, в этом году проведем железнодорожные пути за счет государства. Мы общались с коллегами из других стран – нигде нет такой программы по субсидированию бизнесу как в Казахстане. Она уникальная. Мы будем помогать. Мы были на прошлой неделе в Астане. По «Дорожной карте бизнеса» мы попросили дополнительные средства, нас поддержали. Свыше миллиарда тенге мы получим еще на поддержку бизнеса. Готовы рассмотреть ваши проекты. Нам нужны новые технологии, новые современные подходы», - подчеркнул Кумар Аксакалов.





Обращаясь к аграриям, аким области отметил, что подобные выездные встречи проводятся для того, чтобы «сверить часы» перед посевной кампанией.





«В последние годы - более 50 процентов выходят 4-5 класса на таких землях. Понятно, что чуть–чуть погода поменялась. Но у нас есть хозяйства, где стабильно получают и при такой погоде с высоким качеством хлеб, потому что соблюдают технологию. То, что сегодня в районе 14 процентов семян 3 класса - это не очень хорошо. Мы вас просим в этом направлении поработать, с парами в этом году хорошо поработать, задел на будущий год сделать. Пары должны быть как минимум пятиразовой обработки, это механические пары, не должны быть черными. Поэтому мы будем просить и работать с вами в этом направлении. В этом году увеличиваем масличные, по области на 200 тыс. га увеличиваем. В общем, доводим клин масличных культур до 712 тыс. га. Увеличиваем на 200 тыс. га. пары для того, чтобы войти в нормальный севооборот. Это очень важно, мы будем проверять, и спрашивать за эту работу. Земля должна эффективно работать», - сказал Кумар Аксакалов.





Кроме этого, глава региона акцентировал внимание на развитии животноводства и глубокой переработке сельхозпродукции.





«У нас все это должно расти, должны переработать и продавать в наших магазинах. Цепочка должна работать внутри района, области, республики. Мы говорим о том, чтобы сельскохозяйственная продукция максимально перерабатывалась. Мы всего лишь 20 процентов своей продукции перерабатываем, все отдаем сырьем. Эта задача перед всеми вами. Именно так ставит Президент задачу – перерабатывать, чтобы была добавочная стоимость, создавались рабочие места. Мы вам помогать будем - по «Дорожной карте бизнеса», по субсидированию ваших кредитов. Механизмов сегодня очень много. Мы объезжаем - видим предприятия, которые хорошо воспользовались этими механизмами, они сегодня работают», - подчеркнул аким области.





В районном доме культуры Кумар Аксакалов встретился с ветеранами района и подвел итоги рабочей поездки.





«Мы сейчас встретились сельхозтоваропроизводителями. Говорили о том, как идет подготовка к весенне-полевым работам. Со стороны сельхозтоваропроизводителей мы услышали, что все хватает. Дизельное топливо, семена в полном объеме подготовлены. Единственное, что нам нужно проработать – вопросы технологии. В районе порядка 14 процентов семян 3 класса, и немало семян, которые в массовой репродукции. Земля Северо-Казахстанской области должна быть житницей Казахстана. Продукция, которая здесь выращивается и перерабатывается должна кормить весь Казахстан», - резюмировал глава региона.







