Умер космонавт Георгий Гречко

Он скончался в ночь на 8 апреля на 86-м году жизни.

Космонавт Георгий Гречко скончался в ночь на 8 апреля. Об этом сообщается в субботу на сайте журнала "Новости космонавтики", передает Об этом сообщается в субботу на сайте журнала "Новости космонавтики", передает ТАСС





"В ночь на 8 апреля на 86-м году жизни скончался летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, инженер и космонавт... Георгий Михайлович Гречко", - говорится в сообщении.





Как сообщила ТАСС его дочь Ольга, смерть наступила "в виду возраста и значительного набора хронических заболеваний". "Папа ушел сегодня в 06:40 мск в 81-й больнице им. Вересаева", - сказала она.





Супруга космонавта Людмила Кирилловна была с мужем в момент его кончины.





Ранее сообщалось, что Гречко был доставлен в больницу в тяжелом состоянии с подозрением на микроинфаркт.





Георгий Михайлович Гречко родился 25 мая 1931 года в Ленинграде. 27 мая 1968 года он был зачислен в отряд космонавтов ЦКБЭМ, совершил три космических полета общей продолжительностью 134 суток 20 часов 32 минуты 58 секунд и один выход в открытый космос (1 час 28 минут). Его первый космический полет состоялся в январе - феврале 1975 года, тогда космонавт был бортинженером корабля "Союз-17" и входил в состав первой основной экспедиции на орбитальную станцию "Салют-4", во второй раз Гречко побывал на орбите в декабре 1977 - марте 1978 года в качестве бортинженера корабля "Союз-26" и в рамках первой основной экспедиции на станцию "Салют-6", совершив выход в открытый космос для проверки исправности стыковочного узла. Его последний полет состоялся в сентябре 1985 года, когда космонавт был бортинженером в составе краткосрочной экспедиции на станцию "Салют-7".



