Студент погиб от руки неприглашенного на праздник приятеля в Бурабае

Убийство произошло в арендованном для празднования дня рождения коттедже в Бурабае.

На курорте Бурабай день рождения обернулся поножовщиной, в результате чего от ножевого ранения скончался студент и госпитализирован старшеклассник, сообщили в департаменте внутренних дел.





"В полицию в 5 часов утра 8 апреля поступило телефонное сообщение о драке на кольцевой дороге на окраине поселка Бурабай. На месте инцидента от ножевого ранения в грудь скончался 17-летний учащийся второго курса ВТШ (Щучинск). 18-летний потерпевший — 11-классник школы №8 — госпитализирован с колото-резанной раной левого бедра", — рассказали в полиции.





Правоохранители установили, что 7 апреля потерпевших пригласили на день рождения, который проходил в арендованном коттедже поселка. На торжестве присутствовали родители, со слов которых, спиртного не было.





"Преступление произошло после того, как гости разошлись по домам. По горячим следам в совершении преступления задержаны двое подозреваемых — жители Щучинска 1999 и 2001 годов рождения. Они помещены в ИВС, возбуждено уголовное дело по статье 99 части 1 "Убийство", проводится досудебное расследование", — отметили в ДВД.





По предварительным данным, мотивом преступления стало то, что подозреваемых парней не пригласили на день рождения.







