Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Студент погиб от руки неприглашенного на праздник приятеля в Бурабае

8 апреля 2017, 16:34

Убийство произошло в арендованном для празднования дня рождения коттедже в Бурабае.

На курорте Бурабай день рождения обернулся поножовщиной, в результате чего от ножевого ранения скончался студент и госпитализирован старшеклассник, сообщили в департаменте внутренних дел.

"В полицию в 5 часов утра 8 апреля поступило телефонное сообщение о драке на кольцевой дороге на окраине поселка Бурабай. На месте инцидента от ножевого ранения в грудь скончался 17-летний учащийся второго курса ВТШ (Щучинск). 18-летний потерпевший — 11-классник школы №8 — госпитализирован с колото-резанной раной левого бедра", — рассказали в полиции.

Правоохранители установили, что 7 апреля потерпевших пригласили на день рождения, который проходил в арендованном коттедже поселка. На торжестве присутствовали родители, со слов которых, спиртного не было.

"Преступление произошло после того, как гости разошлись по домам. По горячим следам в совершении преступления задержаны двое подозреваемых — жители Щучинска 1999 и 2001 годов рождения. Они помещены в ИВС, возбуждено уголовное дело по статье 99 части 1 "Убийство", проводится досудебное расследование", — отметили в ДВД.

По предварительным данным, мотивом преступления стало то, что подозреваемых парней не пригласили на день рождения.

Источник: Sputnik Казахстан.

Фото: Sputnik / Табылды Кадырбеков.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...