Живущая в Финляндии астанчанка рассказала, что иностранцы думают о нашей стране

23-летняя Екатерина Резвова, которая уже год она проживает в финском городе Лаппеенранта, рассказала, что думают финны о нашей стране и кто по-настоящему может прославить Казахстан, сообщает сообщает NewTimes.kz





А занесло ее туда благодаря поступлению на магистерскую программу «Вычислительная техника и техническая физика» в Технологический университет. Екатерина рассказала, что думают финны о Казахстане и кто может по-настоящему прославить страну.





О менталитете





Менталитеты наших стран очень разные. Если казахстанцы гостеприимные, открытые, дружелюбные, легко идут на контакт, то с финнами ситуация в корне другая. Основным для них является личностное пространство, в рамках которого они и существуют. Для финнов очень непонятны наши приветственные объятия, долгие разговоры за чашечкой чая и опоздания. Зато тут повсеместно пропагандируется честность и доверие. Находясь в среде, где все относятся друг к другу непредвзято, хочется развиваться в разных направлениях, и не возникает мысли (как часто говорят на родине), «у тебя не получится потому, что у нас нет связей». В европейской обстановке кажется, что возможно все. Адаптироваться в среду мне было не сложно, но так как я тут гость, то должна следовать сложившимся правилам. Ну, а когда все работает четко и понятно, то трудностей не возникает практически никаких. Находясь в Лаппеенранте год, я не встретила ни одного соотечественника, видимо, жить нашим солнечным казахстанцам в холодной Финляндии не по нраву.





Находясь в среде, где все относятся друг к другу непредвзято, хочется развиваться в разных направлениях, и не возникает мысли (как часто говорят на родине), «у тебя не получится потому, что у нас нет связей»





О политике





О политической обстановке в Казахстане я обычно узнаю со слов родственников и друзей, сама информацию об изменениях и реформах я не ищу. Но, когда родные все чаще начинают рассуждать о тех или иных новшествах, то, безусловно, возникает интерес. И тогда я, с целью оценки обстановки, с головой ухожу в поиск правды. Но зачастую однозначный ответ порой найти бывает сложно. Что касается новой конституционной реформы и изменения состава власти, то оценить эффективность примененных мер можно будет только после того, как вся страна поживет в этом и сможет объективно расценивать привнесенные новшества. И, конечно, очень хочется верить, что будет лучше, чем сейчас, и власти все же на стороне простого народа. Очень часто в социальной сети Facebook мне попадаются посты с просьбами о помощи или поддержке в сложных ситуациях, где граждане Казахстана обращаются, можно сказать, ко «всему миру», чтобы их услышало правительство и отреагировало должным образом. Надеюсь, что многое все же доходит и разрешается, но хотелось бы, чтобы в трудностях первым реагировало государство, а не общественность.





И, конечно, очень хочется верить, что будет лучше, чем сейчас, и власти все же на стороне простого народа.





О звездах





Про феномен певца Димаша я не знаю. Но теперь обязательно поинтересуюсь! А про Геннадия Головкина уже даже стыдно не знать. И мне тоже приятно видеть, как он одерживает очередную победу. Но не он один старается за себя и за свою страну. Мне очень жаль, что многие спортсмены-призеры так и не находят народное признание в рамках Казахстана. Мне кажется, что это проблема решилась бы легко, если бы спортсменам придавали большее внимание со стороны СМИ. Ведь кто, как ни спортсмены, могут показать на своем примере современной молодежи вектор развития себя. Ведь любой рост собственного потенциала, в конечном счете, приведет к развитию общества, в котором ты находишься. Но за это нужно браться всерьез и всецело. Я думаю, что в погоне за народной любовью спортсменам пока только остается работать упорнее и побеждать на заграничных соревнованиях, чтобы быть узнаваемыми дома, в Казахстане.





Мне очень жаль, что многие спортсмены-призеры так и не находят народное признание в рамках Казахстана





О Казахстане в глазах иностранцев





Жители Финляндии особо ничего не знают о Казахстане. Но некоторые вспоминают ненавистного нами Бората и думают, что нам это упоминание может быть приятно. Самый популярный вопрос при знакомстве, который мне задают: это в России? Путают с Таджикистаном и Кыргызстаном. Но от того, что люди не имеют представления о стране, ландшафте, населении, истории развития государства и традициях, тем приятнее удивлять их рассказами о моей родине, моем Казахстане.





Некоторые вспоминают ненавистного нами Бората и думают, что нам это упоминание может быть приятно





О возвращении на родину





Планы всегда имеют свойство меняться, но пока в моих планах нет пункта «Возвращение на родину». И вовсе не потому, что в Казахстане хуже, а потому, что есть возможность попробовать пожить в других странах, тем самым, выйти из зоны комфорта.





Екатерина Мостовая.



