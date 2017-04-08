Аким СКО в ходе рабочей поездки встретился с общественностью

В ходе рабочей поездки глава региона посетил ТОО «МаслоДел». Основной вид деятельности предприятия – производство неочищенных растительных масел и жиров. В 2011 году в рамках Карты индустриализации была произведена реконструкция на общую сумму 380 млн.тенге.





«Наш завод сам создан в 2005 году. Завод занимается переработкой масличных культур. Суточная производительность завода 400 тонн рапса, в сутки выпускаем до 120 тонн масла. Затем наши масла отправляются в Алматы для дальнейшей переработки. Ассортимент масел у нас большой, мы выпускаем льняное масло, рапсовое масло, рыжиковое, сафлоровое и т.д. На данный момент 7 видов масел выпускаем. На заводе работает 140 человек» - рассказал главный инженер компании Сергей Дёмин.





Аким области Кумар Аксакалов подчеркнул необходимость увеличения посевов масличных культур.





«Помню те годы, когда мы только начинали производство масличных культур. Не все было гладко, не могли технику подобрать, технологию отработать, кадры были не готовы. Сейчас уже все нормально, есть рынки сбыта. То, что мы наработали важно не упустить, а наоборот расширяться. Сегодня под масличными культурами у нас с учетом роста - 712 тысяч гектаров. Мы будем иметь самый большой объем по республике. Так что двигаться по маслам мы будем однозначно. Надо работать над дальнейшими его переработками. Сегодня будет конкуренция. Есть завод «Тайынша май». Все зависит от стоимости - у кого будет выше. Это хорошо для сельхозпроизводителей. А уже переработчики должны думать, как усовершенствовать всю систему. Чтобы удешевить где-то, но не в ущерб качеству», - сказал глава региона.









Затронул Кумар Аксакалов и вопросы переработки жмыха и производства комбикормов для животноводства. Здесь же аким района им. Г. Мусрепова Владимир Дудов рассказал о социально-экономическом развитии района.





«Инвестиции по итогам двух месяцев увеличились на 1,8% в предыдущем году. Доминирующая часть - это собственные средства наших предприятий. Экономическая активность населения - 21230 человек, это 52% от общего бюджета населения района. Численность наемных работников - 16840 человек. Самозанятое население - 2768 человек. По итогам 2017 года мы прогнозируем занятость 1248 человек. В том числе в рамках государственных программ. План – 806 новых рабочих мест. Стоит отметить, что в рамках программы по развитию самозанятости и массового предпринимательства, выделено финансирование 274 млн. тенге. Мы планируем проводить переобучение 70 человек», - рассказал Владимир Дудов.





В ходе беседы с руководителями хозяйств района аким области обсудил вопрос подготовки к весенне-полевым работам. Кумар Иргибаевич интересовался качеством семян, запасами топлива. Элитно-семеноводческое хозяйство ТОО «Тукым» продемонстрировали главе региона свою продукцию.





«Мы будем работать над тем, чтобы наша опытная станция максимально работала для нас и максимально обеспечивала нас своими семенами. Это очень важно. Все сорта можно апробировать, реанимировать. Кроме этого, нам необходимо производить мясо и молоко — это тоже наше традиционное производство. Люди должны быть заняты и зимой, не только весной и осенью. Мы поддержим тех, кто будет этим заниматься. В этом году лето обещает быть жарким, для нашей зоны это хорошо. Поэтому важно - сохранить влагу. Может быть, даже и на травах закрыть, чтобы и сено получить», - резюмировал аким области.





Далее глава региона ознакомился с оснащением Новоишимской казахской средней школы, которая открыла свои двери в прошлом году. Здесь работают 50 педагогов, школа рассчитана на 400 учащихся. Кумар Аксакалов побывал на уроках физкультуры и труда, где ребята мастерили изделия декоративно-прикладного искусства.





В библиотеке ученики старших классов рассказали акиму области о научных проектах, над которыми сейчас работают. Большие возможности для изучения открывает богатое материально-техническое оснащение школы. Кумар Аксакалов пожелал выпускникам удачной сдачи экзаменов и дальнейшего поступления в ВУЗы.





Также аким области осмотрел столовую и ознакомился с условиями в общежитии. Здесь проживают ребята из близлежащих сел. Каждую субботу после обеда их отвозят домой на школьном автобусе. Глава региона отметил необходимость всестороннего развития детей, помимо школьной программы.





«После обеда занимаются спортом? Ходят на музыку? Помимо школы, все дети должны заниматься спортом, творчеством. Быть максимально занятыми. Пусть занимаются в доме культуры. Обязательно - все 100 процентов. Тем более для детей все бесплатно», - сказал Кумар Иргибаевич.









Здесь же в общежитии аким области встретился с учащимися и их родителями, переехавшими из южных трудоизбыточных регионов страны. По информации акима района Владимира Дудова, в 2016 году сюда прибыло 7 семей. 31 человек трудоспособны - они трудоустроены.





В семье Жураевых воспитываются 7 детей. Как рассказал глава семьи, они приехали из Сайрамского района. Здесь им все нравится, район оказывает хорошую поддержку. В ближайших планах четы - открыть свое дело. О своих планах на будущее рассказала и молодая семья Акылбековых. Супруг работает во врачебной амбулатории, жена - методистом в центральной районной больнице. Еще одна семья приехала из Мактааральского района. Муж работает главным специалистом аппарата Новосельского сельского округа, супруга - в школе.





«Нужно работать, экономика должна расти. Нам нужны работающие граждане. Если в прошлом году прибыло 700 человек, то в этом году из ЮКО, из Кызылординской, из Жамбылской области перевезем 1000 человек. На такой земле обязательно нужно работать. Привыкли уже к холоду? Если есть родственники – приглашайте. Раз есть начало, то будет и продолжение, и результаты будут. Мы один народ, мы ничем не различаемся. Жители южных регионов хорошо занимаются с землей, выращивают овощи. С нашей стороны от государства будет оказана помощь. Если захотите открыть дело – есть специальные программы. Поддержим», - обратился к переселенцам аким области.





Далее глава региона ознакомился с ходом строительства 50-квартирного дома, возводимого по программе «Развитие продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2020». Примечательно, что при строительстве объекта задействовано 90 % казахстанского содержания, используются и материалы, произведенные в районе им.Г.Мусрепова.





«Однокомнатных квартир будет 15, двухкомнатных – 21,трехкомнатных – 14. Сроки завершения – 30 сентября 2017 года.В целом, если говорить об отрасли строительства района, то нужно отметить тенденцию развития. За 5 лет по району- 34 тысячи квадратных метров жилья было сдано. В этом году планируем вводить – 8100 кв.м.жилья», - проинформировал аким района Владимир Дудов.





Здесь же акиму области продемонстрировали строительные материалы и мебель местного производства. Глава региона отметил, что строить дома в регионе должны из собственных материалов.





«Мы хотим, чтобы максимально наши предприятия были загружены. Чтобы они платили налоги, чтобы мы выпускали продукцию. Почему у нас нет кирпича своего? Почему мы отдаем свои деньги на сторону? Мы можем делать сэндвич-панели у себя на заводах. Вот у нас есть госзаказ – мы будем отдавать его своим компаниям. Имейте в виду, только те, кто работает на территории области. Щебень собираем на стороне, в Акмолинской области. Хотя у нас есть свои щебневые заводы, свои материалы - это неправильно. Наши деньги должны оставаться у нас в области. Мы должны работать над созданием новых рабочих мест. Наша продукция тоже будет востребована», - сказал Кумар Иргибаевич.





Далее в конференц-зале филиала партии «Нур Отан» аким области встретился с общественностью. Глава региона побеседовал с ветеранами труда, почетными гражданами района и членами Общественного совета, и отметил, что основные усилия в районе сейчас необходимо направить на весенне-полевые работы. В завершение встречи Кумар Аксакалов вручил директору ДЮСШ ключи от автомобиля «Газель».



