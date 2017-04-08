В Усть-Каменогорске сгорел новый завод
8 апреля 2017, 18:43
Пламя распространилось на территории площадью 1000 квадратных метров. Обошлось без жертв и пострадавших.
8 апреля в Усть-Каменогорске крупный пожар уничтожил завод OSB-плит, сообщает "Хабар".
Пламя распространилось на территории площадью 1000 квадратных метров. Огонь тушили почти 5 часов. В ликвидации пожара задействовали 15 единиц техники и 60 огнеборцев.
К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Завод был закрыт на выходные. В УЧС Усть-Каменогорска-предварительной версией возгорания назвали -нарушение технологического процесса на предприятии.
Напомним, что предприятие специализировалось на выпуске древесно-стружечных плит. Завод запустили в 2017 году, его продукция должна была покрыть до 50% импорта ОSB-плит ввозимых в Казахстан из России, Чехии и Румынии.
Вячеслав Ветлугин.
Фото: Facebook/ С. Васильев.
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