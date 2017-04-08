В Екатеринбурге возбудили дело после нападения коллекторов на мальчика-инвалида

Преступникам может грозить до 7 лет лишения свободы.

Следователи в Екатеринбурге возбудили уголовное дело о вымогательстве по факту избиения 11-летнего мальчика-инвалида мужчинами, требовавшими от его матери погашения долга, сообщила пресс-служба следственного управления СК по региону, передает передает РИА Новости





Согласно материалам уголовного дела, 5 апреля трое мужчин избили в лифте ученика пятого класса коррекционной школы. Со слов мальчика, мужчины требовали с его матери долг в размере 300 тысяч рублей. Сама же женщина пояснила, что такого долга за ней не числится.





"Следственными органами… по сообщению о применении в отношении 11-летнего мальчика-инвалида насилия несколькими неизвестными лицами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.163 УК РФ (вымогательство с применением насилия, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере)", — говорится в сообщении.





Преступникам может грозить до 7 лет лишения свободы.





Следователи устанавливают личности злоумышленников, допрашивают мальчика и его родителей. Расследование находится на контроле у руководства следственного управления СК по области.





"В ходе расследования также в обязательном порядке будут выясняться причины и условия, которые способствовали совершению указанного дерзкого и циничного преступления в отношении малолетнего мальчика. Для этого в компетентные органы системы профилактики будет вноситься представление в целях исключения подобных обстоятельств впредь", — отмечается в сообщении.



