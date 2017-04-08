Казахстанские футзалисты стартовали с разгромной победы в основном раунде ЕВРО-2018
8 апреля 2017, 20:00
Завтра в 18:00 казахстанцы встретятся с датчанами, которые сегодня уступили чехам — 4:5.
В матче группы F основного раунда чемпионата Европы-2018 сборная Казахстана в Алматы одолела Македонию — 3:0.
Македонцы оказались не такими слабыми, как ожидалось, однако противостоять команде Алесио не сумели. По итогам первого тайма в воротах Антонио Петровски побывали два гола, оба от Серика Жаманкулова. Во второй половине хозяева забили еще один мяч, сделала это Альберт Акбаликов.
Завтра в 18:00 казахстанцы встретятся с датчанами, которые сегодня уступили чехам — 4:5.
Казахстан — Македония 3:0 (2:0)
Гол: Жаманкулов 13 (1:0), Жаманкулов 19 (2:0), Акбаликов 33 (3:0)
Предупреждение: Дуглас 34
Казахстан: Игита, Лео, Есенаманов, Першин, Дуглас — Шамро, Кнауб, Жаманкулов, Сулейменов, Довгань, Иманалин, Турсагулов, Акбаликов, Оразов
Македония: Петровски А., Крстевски, Агуши, Петрович, Мариньо — Петровски В., Удовалиев, Левески, Исмаили, Глигоров, Леовски, Мицевски, Тодоровски, Сефери
Судьи: Камил Четин (Турция), Василиос Христодулис (Греция)
8 апреля. Алматы. «Алматы Арена».
Источник: Sports.kz.
Фото: sports.kz.
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