Charlie Hebdo нарисовал карикатуру на Трампа после авиаудара США в Сирии
8 апреля 2017, 20:32
На рисунке в рубрике "Рисунок дня" изображен довольный и улыбающийся Трамп с вытянутыми перед собой руками. Вместо пальцев на ладони одной из них — ракеты, причем одна из них уже "стартовала", оставив за собой яркий огненный след.
Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo разместил на своем сайте карикатуру на президента США Дональда Трампа в связи с ракетным ударом по сирийскому аэродрому, сообщает РИА Новости.
На рисунке в рубрике "Рисунок дня" изображен довольный и улыбающийся Трамп с вытянутыми перед собой руками. Вместо пальцев на ладони одной из них — ракеты, причем одна из них уже "стартовала", оставив за собой яркий огненный след.
Надпись рядом с рисунком гласит: "В апреле делай все, что хочешь".
@Charlie_Hebdo_ La réponse de Trump en Syrie par Félix #ChemicalAttackpic.twitter.com/tbmTV2OFcb— Vanessa U (@vanessa18190319) 7 апреля 2017 г.
В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в сирийской провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.
Минобороны России также сообщило, что при ударе были уничтожены склад материально-технического имущества, учебный корпус, столовая, шесть находившихся в ремонтных ангарах самолетов МиГ-23 и радиолокационная станция. Корреспондент агентства передал с места событий, что часть авиатехники, включая пять истребителей, уцелела, взлетно-посадочная полоса серьезно не пострадала, восемь ангаров разрушены вместе с техникой.
Charlie Hebdo регулярно публикует провокационные карикатуры, иллюстрирующие самые разные события. Внимание мирового сообщества малоизвестный ранее журнал привлек после череды терактов в январе 2015 года, когда редакция подверглась нападению исламистов.
Виктория Иванова.
Фото: AP Photo/ Evan Vucci.
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