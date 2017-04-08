Charlie Hebdo нарисовал карикатуру на Трампа после авиаудара США в Сирии

На рисунке в рубрике "Рисунок дня" изображен довольный и улыбающийся Трамп с вытянутыми перед собой руками. Вместо пальцев на ладони одной из них — ракеты, причем одна из них уже "стартовала", оставив за собой яркий огненный след.

Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo разместил на своем сайте карикатуру на президента США Дональда Трампа в связи с ракетным ударом по сирийскому аэродрому, сообщает сообщает РИА Новости





На рисунке в рубрике "Рисунок дня" изображен довольный и улыбающийся Трамп с вытянутыми перед собой руками. Вместо пальцев на ладони одной из них — ракеты, причем одна из них уже "стартовала", оставив за собой яркий огненный след.





Надпись рядом с рисунком гласит: "В апреле делай все, что хочешь".









В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в сирийской провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.





Минобороны России также сообщило, что при ударе были уничтожены склад материально-технического имущества, учебный корпус, столовая, шесть находившихся в ремонтных ангарах самолетов МиГ-23 и радиолокационная станция. Корреспондент агентства передал с места событий, что часть авиатехники, включая пять истребителей, уцелела, взлетно-посадочная полоса серьезно не пострадала, восемь ангаров разрушены вместе с техникой.





Charlie Hebdo регулярно публикует провокационные карикатуры, иллюстрирующие самые разные события. Внимание мирового сообщества малоизвестный ранее журнал привлек после череды терактов в январе 2015 года, когда редакция подверглась нападению исламистов.





Виктория Иванова.



