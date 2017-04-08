Стали известны подробности последней поездки питерского смертника Джалилова

Предполагаемый петербургский террорист Акбарджон Джалилов вернулся в родной город Ош в феврале, рассказал РБК его младший брат Ахрор. За месяц до теракта Акбар рассказывал родственникам о планах достроить дом на родине в 2017 году, окончательно переехать обратно в Киргизию и жениться.





Последняя поездка





В Оше корреспондент издания встретился с Ахрором Джалиловым, младшим братом 22-летнего Акбарджона, по версии следствия, подорвавшегося 3 апреля в метро Санкт-Петербурга и унесшего жизни 13 человек​. Акбар работал в России с 2011 года, в последний раз он приехал в Ош в феврале 2017 года, рассказал его младший брат, 17-летний Ахрор. Эту информацию подтвердил источник РБК в республиканском МВД.





«Он был у нас 10–15 дней. Хотел отдохнуть, дальше вернуться на работу. Пока жил у нас, никуда особо не выходил. Играл в компьютерные гонки, увлекался машинами», — вспомнил Ахрор последний приезд брата.





Родной дом Акбара располагается в микрорайоне Он Адыр, где компактно проживают этнические узбеки. В этот дом Джалилов переехал, когда отец с сыновьями достроил его в 2009 году. В старый дом в микрорайоне Туран к дядям и тетям Ахрор не ездил, поэтому его поездка не выглядела как прощание с родными перед смертью, отмечают в семье Джалиловых.





«Акбар не читал намаз, не ходил на пятничную молитву. В феврале по приезде вообще ни разу не ходил в мечеть, я не заметил, чтобы он как-то изменил поведение», — уверил Ахрор. Он не видел в доме никакой подозрительной литературы, ничего необычного не было обнаружено и на домашнем компьютере, которым пользовался Акбар.





Акбар никогда не тяготел к религии, подтвердили РБК его тети Сурайе и Еркиной и классная руководительница Фатима Кадыржанова. Она учила Акбарджона с пятого по восьмой класс в школе № 26 им. Токтогула и охарактеризовала его как самого спокойного мальчика в классе и среднего по успеваемости ученика​. Акбарджон увлекался футболом, физкультурой, информатикой и русским, учил стихи, по химии и физике у него были двойки, утверждает учительница. Ни она, ни родственники не верят, что он мог собрать бомбу.





После восьмого класса Акбар бросил школу и ​​вскоре, в 2011 году, уехал в Петербург — устроился в автосервисе, пойдя по стопам своего отца, который работал мастером кузовного ремонта.





​В том же 2011 году Джалилов-старший помог 16-летнему сыну оформить гражданство (по праву наличия российского паспорта у отца) и вернулся назад в Кыргызстан. Его сын остался в России один, гражданство Кыргызстана он так и не получил. Связь с родственниками он поддерживал по телефону, рассказал Ахрор.





После переезда в Россию каждый год Акбар брал отпуск и ездил в Ош​ к родным, но в 2015 и 2016 годах прервал эту традицию, вспомнил младший брат: «Я его спрашивал, когда он приехал в этом феврале: «Где ты был все это время?» Акбар ответил, что служил в российской армии». Однако у родственников нет фотографий покойного из армии и они не знают, в какой конкретно военной части он мог служить.





По словам брата, Акбар планировал в этом году построить пристройку к отцовскому дому, затем вернуться из России на родину окончательно, чтобы найти себе жену. Акбарджон, несмотря на собственные планы вернуться в Россию, предлагал брату по исполнении 18 лет поехать в Петербург работать в суши-баре из-за «хорошей зарплаты». По воспоминаниям брата, он каждый месяц пересылал домой 10–15 тыс. руб., потом, когда стал су-шефом, — 15–20 тыс. руб.





«Чистая» биография





Ахрор подтвердил РБК, что на фотографиях останков Джалилова, появившихся в соцсетях после взрыва в вагоне поезда в петербургском метро, именно его брат. С этим согласился​​ еще один близкий к семье Джалиловых собеседник РБК.





Но​ Джалиловы не верят, что Акбар сам решил стать смертником. Близкие верят, что его подставили, обманом заставив взять сумку и рюкзак с бомбой, а затем проведя дистанционную детонацию.





Отца и мать Акбара на следующий день после теракта вызвали на допрос в Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) и МВД. «В восемь утра во вторник выдернули его на допрос прямо в пижаме без носков из постели», вспомнили тети Джалилова-младшего. Его мать и отец вернутся после допросов на родину уже в субботу, 8 апреля, уточнили РБК в генконсульстве Кыргызстана в России.





Ахрора сразу после взрыва вызывали на допросы в ГКНБ и МВД. «На допросах мне говорили, что Акбар связан с «Исламским государством» (ИГИЛ, террористическая группировка запрещена в России. — РБК). Но у него не было никакой причины связываться с ИГИЛ», — считает он.





Джалилов — «парень из благополучной семьи», рассказал РБК представитель пресс-службы ГУВД по Ошу Замир Садыков. По его словам, все произошедшее шокировало жителей Оша. «В последние годы он жил в России и случившееся — ошибка российских силовиков, ФСБ и полиции», считает Садыков. Он уверил РБК, что кыргызстанские силовики делают все возможное для профилактики экстремизма внутри страны.





Источник РБК в МВД Кыргызстана подтвердил, что биография взорвавшегося в Петербурге Джалилова-младшего и всей его семьи «чистая» — в ней нет ни приводов в милицию, никто из родственников не состоит на учете и не имеет связей с радикальными религиозными течениями. «Опасные связи» у Акбарджона могли возникнуть именно в последние годы его жизни России, когда он был оторван от семьи, делают выводы силовики. Источник уточнил, что у милиции нет информации о попытках Акбарджона попасть в Сирию, но не исключил наличия таких сведений у ГКНБ.





Пресс-секретарь этой спецслужбы Рахат Сулайманов предложил РБК обращаться со всеми вопросами по расследованию в СКР, так как Акбарждон не был гражданином Кыргызстана.





Подробности биографии Акбара, его петербургского периода жизни, возможные версии теракта и предполагаемые связи взрывов в России с радикальными группировками​ будут опубликованы​ в репортаже РБК​ в понедельник.





Жертвами теракта 3 апреля в петебургской подземке стали 14 человек, включая самого смертника, более 60 пострадали. После взрыва все станции петербургского метро были закрыты, и силовики обнаружили еще одну, более мощную бомбу на станции метро «Площадь Восстания». Устройства такого типа характерны скорее для ближневосточных исламистов, чем для северокавказского бандподполья, рассказывали РБК эксперты, изучившие фото СВУ.





В СКР сообщили, что на сумке со взрывным устройством на «Площади Восстания» были обнаружены генетические следы Джалилова. «На основании экспертизы и записи камер видеонаблюдения установлено, что сумку на станции оставил тот же человек, который устроил взрыв в вагоне», — заявляла официальный представитель СКР Светлана Петренко.





О задержании в Москве и Петербурге предполагаемых соучастников петербургского теракта СКР сообщил вечером в четверг, 6 апреля. Совместно с ФСБ и МВД в Северной столице задержаны шесть человек и еще двое в Москве. Трое из задержанных были поварами в Суши Wok​. В субботу предполагаемых соучастников теракта арестовали.





Дома у вероятных террористов были изъяты огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывное устройство, идентичное тому, что было найдено на «Площади Восстания». До этого прошел обыск в квартире Джалилова. Следователи обнаружили там материалы (скотч, фольгу и другие), которые, предположительно, использовались для изготовления бомбы.​



