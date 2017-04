Ерлан Идрисов вручил медаль британскому писателю

Посол Ерлан Идрисов вручил известному британскому писателю и государственному деятелю Великобритании Джонатану Айткену медаль «25 лет независимости Республики Казахстан». Об этом сообщило Посольство РК в Великобритании, передает Об этом сообщило Посольство РК в Великобритании, передает Zakon.kz





Вручая медаль, Идрисов отметил, что данная награда является признанием большого вклада Дж. Айткена в дело повышения узнаваемости Казахстана во всем мире и продвижению его международного имиджа. Он подчеркнул, что такие книги британского писателя, как - «Назарбаев и создание Казахстана» и «Казахстан: стереотипы и сюрпризы после 20 лет независимости» являются одними из важных источников, рассказывающими всему миру о новом Казахстане и выдающейся роли Главы государства в становлении и развитии нашей страны.





Посол Казахстана также отметил, что труды Дж. Айткена являются свидетельством высокого признания успехов, достигнутых Казахстаном за 25 лет независимости, со стороны международного экспертного сообщества.





Дж. Айткен, в свою очередь, выразил благодарность за высокую награду и отметил, что очень горд стать первым западным писателем, написавшим биографию Президента РК Н.А. Назарбаева. По его словам, для него было большой честью рассказать мировому сообществу о выдающихся достижениях независимого Казахстана и его лидера, а также главных международных инициативах нашей страны.





Британский писатель особо подчеркнул, за 25 лет Казахстан превратился в своеобразный экономический локомотив региона и в одно из самых динамично развивающихся государств мира, при этом экономические и политические реформы, проводимые под руководством Президента Н.А.Назарбаева, являются важным шагом в дальнейшем развитии страны.













Джонатан Айткен – британский писатель, бывший член британского Парламента и Правительства. Является автором биографий экс-Президента США Р. Никсона и бывшего Премьер-Министра Великобритании М.Тэтчера. В 2009 г. Дж. Айткен издал книгу «Nazarbayev and the Making of Kazakhstan», посвященную Президенту РК Н.А. Назарбаеву. В 2011 г. была издана его книга «Kazakhstan and Twenty Years of Independence».