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Трамп поздравил американских военных с успешной атакой на Сирию

8 апреля 2017, 21:48

По мнению президента США Дональда Трампа, американские военные успешно представили свою страну и мир при проведении удара по военному аэродрому в Сирии.

Президент США Дональд Трамп поздравил участников ракетной атаки на авиабазу правительственных войск в Сирии. Поздравление президент США передал через свой Twitter, пишет РБК.

«Поздравляю наших великолепных военных, мужчин и женщин, за то, что они так хорошо представили Соединенные Штаты и весь мир при атаке на Сирию», — написал Трамп.

Корабли военно-морских​ сил США нанесли ракетный удар по авиабазе правительственных войск президента Башара Асада ранним утром 7 апреля. Удар был нанесен крылатыми ракетами «Томагавк», всего было выпущено 59 ракет. Целями удара стали взлетные полосы, места стоянки самолетов и заправочные комплексы.

В обращении к нации Трамп заявил, что приказал нанести удар по авиабазе в Сирии для того, чтобы предотвратить распространение химического оружия. По его словам, такое решение отвечает «жизненно важным национальным интересам» США. «Не может быть никаких споров о том, что Сирия использовала запрещенное химическое оружие, нарушила свои обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия и игнорировала призывы Совета Безопасности ООН», — пояснил Трамп.

Владислав Гордеев.

Фото: Olivier Douliery / Zuma / ТАСС.

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