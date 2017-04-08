Трамп поздравил американских военных с успешной атакой на Сирию
8 апреля 2017, 21:48
По мнению президента США Дональда Трампа, американские военные успешно представили свою страну и мир при проведении удара по военному аэродрому в Сирии.
Президент США Дональд Трамп поздравил участников ракетной атаки на авиабазу правительственных войск в Сирии. Поздравление президент США передал через свой Twitter, пишет РБК.
«Поздравляю наших великолепных военных, мужчин и женщин, за то, что они так хорошо представили Соединенные Штаты и весь мир при атаке на Сирию», — написал Трамп.
Корабли военно-морских сил США нанесли ракетный удар по авиабазе правительственных войск президента Башара Асада ранним утром 7 апреля. Удар был нанесен крылатыми ракетами «Томагавк», всего было выпущено 59 ракет. Целями удара стали взлетные полосы, места стоянки самолетов и заправочные комплексы.
В обращении к нации Трамп заявил, что приказал нанести удар по авиабазе в Сирии для того, чтобы предотвратить распространение химического оружия. По его словам, такое решение отвечает «жизненно важным национальным интересам» США. «Не может быть никаких споров о том, что Сирия использовала запрещенное химическое оружие, нарушила свои обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия и игнорировала призывы Совета Безопасности ООН», — пояснил Трамп.
Владислав Гордеев.
Фото: Olivier Douliery / Zuma / ТАСС.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4852737-e055cac532d8518eee9bbbc86115d71b
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...