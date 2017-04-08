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Керри Фишер появится в новой части "Звездных войн"

8 апреля 2017, 22:21

Для воссоздания образа Леи на экране не будет использоваться компьютерная графика

Исполнительница роли принцессы Леи Керри Фишер, умершая в 2016 году, появится в девятой части "Звездных войн". Об этом сообщает New York Daily News со ссылкой на брата актрисы Тодда Фишера, передает РИА Новости.

Родственники Фишер предоставили студии Disney разрешение на использование в девятой части серии имеющихся материалов со съемок с участием актрисы. Таким образом, после долгого ожидания стало ясно, что для воссоздания образа Леи на экране не будет использоваться компьютерная графика, говорится в статье.

Пока неизвестно, сколько экранного времени получит персонаж Керри Фишер. Ее брат выразил уверенность, что у создателей новой части "Звездных войн" получится "прекрасная картина", пишет New York Daily News.

Голливудская актриса Керри Фишер, известная ролью принцессы Леи в киноэпопее "Звездные войны", скончалась на 61-м году жизни в декабре 2016 года.

Фото: Lucasfilm Ltd. (1980).

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