Керри Фишер появится в новой части "Звездных войн"
8 апреля 2017, 22:21
Для воссоздания образа Леи на экране не будет использоваться компьютерная графика
Исполнительница роли принцессы Леи Керри Фишер, умершая в 2016 году, появится в девятой части "Звездных войн". Об этом сообщает New York Daily News со ссылкой на брата актрисы Тодда Фишера, передает РИА Новости.
Родственники Фишер предоставили студии Disney разрешение на использование в девятой части серии имеющихся материалов со съемок с участием актрисы. Таким образом, после долгого ожидания стало ясно, что для воссоздания образа Леи на экране не будет использоваться компьютерная графика, говорится в статье.
Пока неизвестно, сколько экранного времени получит персонаж Керри Фишер. Ее брат выразил уверенность, что у создателей новой части "Звездных войн" получится "прекрасная картина", пишет New York Daily News.
Голливудская актриса Керри Фишер, известная ролью принцессы Леи в киноэпопее "Звездные войны", скончалась на 61-м году жизни в декабре 2016 года.
Фото: Lucasfilm Ltd. (1980).
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