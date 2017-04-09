Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Стокгольме полиция провела две спецоперации, есть задержанные

9 апреля 2017, 00:07

Полиция провела операцию в одной из квартир жилого дома и задержала одного человека. В центре Стокгольма полиция остановила машину и задержала троих находившихся в ней людей.

Полиция Стокгольма провела в субботу во второй половине дня две операции в столичном микрорайоне Ворберг и в центре Стокгольма. Об этом сообщает шведская газета Aftonbladet, передает РИА Новости.

По данным издания, в Ворберге полиция провела операцию в одной из квартир жилого дома и задержала одного человека. В центре Стокгольма полиция остановила машину и задержала троих находившихся в ней людей, отмечает газета.

Однако подтверждений полиции того, задержан ли кто-то и связано ли это с терактом в Стокгольме, пока нет.

В пятницу днем грузовик наехал на людей на улице Дроттнинггатан – одной из центральных и пешеходных улиц Стокгольма. Он проехал 550 метров и врезался в здание торгового центра Åhlens. Как выяснилось, машину угнали, когда водитель занимался разгрузкой. В результате наезда грузовика погибли четыре человека, 15 человек получили травмы разной степени тяжести. По данным отдела здравоохранения администрации Стокгольма, в больнице находятся 10 человек. Власти заявили, что это был теракт. В пятницу вечером полиция задержала подозреваемого в преступлении. В субботу правоохранители заявили, что злоумышленнику 39 лет, он из Узбекистана.

Людмила Божко.

Все новости по теме читайте здесь.

Фото: REUTERS/ TT News Agency/Claudio Bresciani.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...