В Стокгольме полиция провела две спецоперации, есть задержанные
9 апреля 2017, 00:07
Полиция провела операцию в одной из квартир жилого дома и задержала одного человека. В центре Стокгольма полиция остановила машину и задержала троих находившихся в ней людей.
Полиция Стокгольма провела в субботу во второй половине дня две операции в столичном микрорайоне Ворберг и в центре Стокгольма. Об этом сообщает шведская газета Aftonbladet, передает РИА Новости.
По данным издания, в Ворберге полиция провела операцию в одной из квартир жилого дома и задержала одного человека. В центре Стокгольма полиция остановила машину и задержала троих находившихся в ней людей, отмечает газета.
Однако подтверждений полиции того, задержан ли кто-то и связано ли это с терактом в Стокгольме, пока нет.
В пятницу днем грузовик наехал на людей на улице Дроттнинггатан – одной из центральных и пешеходных улиц Стокгольма. Он проехал 550 метров и врезался в здание торгового центра Åhlens. Как выяснилось, машину угнали, когда водитель занимался разгрузкой. В результате наезда грузовика погибли четыре человека, 15 человек получили травмы разной степени тяжести. По данным отдела здравоохранения администрации Стокгольма, в больнице находятся 10 человек. Власти заявили, что это был теракт. В пятницу вечером полиция задержала подозреваемого в преступлении. В субботу правоохранители заявили, что злоумышленнику 39 лет, он из Узбекистана.
Людмила Божко.
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Фото: REUTERS/ TT News Agency/Claudio Bresciani.
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