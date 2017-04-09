В Алматы Mitsubishi Pajero насмерть сбил пешехода
9 апреля 2017, 00:32
Избежать наезда не удалось.
В Алматы произошло смертельное ДТП, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Авария произошла по ул. Щепкина, между ул. Жандосова и Пятницкого. Водитель Mitsubishi Pajero следовал по ул. Щепкина в северном направлении. В один момент на дорогу выбежал пешеход. Водитель попытался избежать наезд, но, к сожалению, не удалось.
Пешеход скончался на месте происшествия. Погибшему было около 50-ти лет. В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники дорожной полиции.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4852744-bbc76d7467ddb0076800b62fd3287e63
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...