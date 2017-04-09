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В Алматы Mitsubishi Pajero насмерть сбил пешехода

9 апреля 2017, 00:32

Избежать наезда не удалось.

В Алматы произошло смертельное ДТП, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Авария произошла по ул. Щепкина, между ул. Жандосова и Пятницкого. Водитель Mitsubishi Pajero следовал по ул. Щепкина в северном направлении. В один момент на дорогу выбежал пешеход. Водитель попытался избежать наезд, но, к сожалению, не удалось.

Пешеход скончался на месте происшествия. Погибшему было около 50-ти лет. В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники дорожной полиции.


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