США захватывают рынок нефти, пользуясь ошибкой ОПЕК

США продолжают наращивать объемы добываемой нефти, пользуясь сокращением предложения со стороны стран ОПЕК и России, сообщает " сообщает " Вести.Экономика ".





Количество активных буровых вышек на нефтяных месторождениях США по итогам прошлой недели выросло на 10 штук и достигло значения 672 штук. Об этом свидетельствуют данные нефтесервисной компании Baker Hughes.













Знаковое решение ОПЕК по заморозке добычи нефти впервые за восемь лет с целью побороть избыток предложения углеводородов в мире привело к снижению волатильности цен и повышению стабильности, непреднамеренно помогая производителям сланцевой нефти.





Однако следствием решения ОПЕК стало поддержание активности сланцевых производителей через "бычий" кредитный рынок, в то время как отложенная поставка капвложений в 2011-2013 гг. может привести к рекордному росту добычи вне ОПЕК в 2018 г.





Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) договорилась с 1 января этого года сократить добычу примерно на 1,2 млн баррелей в день. Россия и 10 других стран, не входящих в ОПЕК, согласились совместно сократить производство на 600 тыс. баррелей в день.





ОПЕК будет вынуждена расширить свою добычу нефти, чтобы поддержать восстановление цен, поскольку оживление добычи нефти за пределами группы может ослабить ее усилия по сокращению избытка неиспользуемых запасов.





Двойная игра США





В США происходит второе рождение сланцевой добычи, говорит нефтяной трейдер Vito и прогнозирует резкий рост экспорта нефти в Америке.





"Мы увидим намного больший рост экспорта нефти в США", - сказал Майк Лойя, глава Vitol в Северной и Южной Америке, передает Bloomberg.





Аналитик говорит, что добыча сланцевой нефти в Техасе вырастет на 600 тыс. до 700 тыс. баррелей в день в течение года и достигнет данных показателей в декабре этого года. "Большая часть из этих объемов будет экспортирована", - сказал Майк Лойя, отметив, что это станет настоящим экспортным нефтяным бумом и перевернет энергетическую картину мира.





Так, в феврале объемы производства нефти в США выросли до рекордной отметки 1,21 млн баррелей в сутки по сравнению с 32 тыс. баррелей в 2010 г. В Америке также в феврале резко нарастили экспорт "черного золота". За месяц Америка экспортировала нефти больше, чем ряд стран ОПЕК – Алжир, Эквадор и Катар: 1,2 млн баррелей в день, пишет Financial Times со ссылкой на данные Управления энергетической информации США (EIA).





США все больше интегрируются в мировой нефтяной рынок, и основная причина этого - отмена в декабре прошлого года запрета на экспорт сырой нефти по всему миру, кроме Канады и Мексики. Этот запрет Америка ввела более 40 лет назад для обеспечения энергетической безопасности.





Средний объем добычи нефти в США в прошлом году составлял 8,9 млн баррелей в день. Министерство энергетики США прогнозирует рост объемов добычи нефти в 2017 г. до значения 9,2 млн баррелей в день. В 2018 г. этот показатель составит уже 9,7 млн баррелей в день.





Тем самым ряд аналитиков намекают, что Америка снова затеяла двойную игру и ее поведение в нефтяном вопросе больше похоже на то, что производители в США решили в полной мере воспользоваться сложившейся благоприятной конъюнктурой. Пока ОПЕК сдерживает свое производство, а буровая активность в США продолжает расти в условиях роста цен на нефть, наращивание добычи в Соединенных Штатах будет прогрессировать, говорят аналитики. Главный вопрос состоит в том, как ОПЕК будет реагировать на растущий уровень предложения из США.





Таким образом, сланцевая индустрия США бросает явный вызов странам ОПЕК, которые в конце декабря прошлого года заключили сделку по сокращению объемов добычи для разбалансировки рынка. После того как два года назад цена на нефть опустилась ниже $30 за баррель, в США обанкротились более 100 добывающих компаний. Однако за последние 9 месяцев число буровых установок в стране выросло на 91% до 602.



