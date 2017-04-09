Трамп пообещал новые шаги на Ближнем Востоке по обеспечению интересов США

В субботу глава государства направил в конгресс США письмо, в котором уведомил о нанесенном в ночь на пятницу удару по авиабазе ВВС Сирии.

США намерены предпринять дополнительные шаги по реализации своих национальных интересов на Ближнем Востоке, заявил президент Дональд Трамп, сообщает РИА Новости.





В субботу глава государства направил в конгресс США письмо, в котором уведомил о нанесенном в ночь на пятницу удару по авиабазе ВВС Сирии.





"Я действовал, исходя из жизненно важных интересов национальной безопасности и внешней политики США в соответствии с моими конституционными полномочиями по проведению внешней политики и в качестве Верховного главнокомандующего. США предпримут дополнительные действия, которые уместны и необходимы для дальнейшего обеспечения национальных интересов", — говорится в документе.





В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет.





Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.





Минобороны России также сообщило, что при ударе были уничтожены склад материально-технического имущества, учебный корпус, столовая, шесть находившихся в ремонтных ангарах самолетов МиГ-23 и радиолокационная станция. Корреспондент РИА Новости передал с места событий, что часть авиатехники, включая пять истребителей, уцелела, взлетно-посадочная полоса серьезно не пострадала, восемь ангаров разрушены вместе с техникой.



