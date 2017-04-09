Умер поэт Анри Волохонский
9 апреля 2017, 02:01
Поэт скончался на 82-м году жизни.
Поэт Анри Волохонский скончался на 82-м году жизни. Об этом сообщает в субботу израильское информационное агентство "Курсор" со ссылкой на друзей поэта, передает РИА Новости.
"В ночь на восьмое апреля в возрасте 81 года скончался поэт Анри Волохонский", — говорится в сообщении.
Волохонскому принадлежит большое количество поэтических произведений, от иронических миниатюр до поэм, в которых эпические и мифологические мотивы подвергаются неожиданной обработке, сочетающей иронию с метафизикой. Из произведений Анри Волохонского наибольшую известность получило стихотворение "Рай" ("Над небом голубым…"), написанное на музыку Владимира Вавилова и впоследствии исполненное Алексеем Хвостенко, а потом Борисом Гребенщиковым в фильме "Асса".
Несколько текстов написаны Волохонским в прозе; из них наиболее известен роман "Роман-покойничек". В эмиграции Волохонский занимался также литературным переводом, выпустив книгу переложений из Катулла (1982), "Блеск" — извлечения из книги "Зогар" (1984) и сборник фрагментов, переведенных из романа Джеймса Джойса "Поминки по Финнегану" (2000).
Фото: РИА Новости. Сергей Аверин.
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