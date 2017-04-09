Погоду без осадков прогнозируют синоптики в воскресенье
9 апреля 2017, 06:00
Местами сохранится туман, усиление ветра.
На всей территории республики ожидается погода без осадков, лишь на западе местами пройдут дожди, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.
Местами сохранится туман, усиление ветра.
В Жамбылской области местами ожидается ночью туман, утром и днем ветер 15-20 м/с.
В Южно-Казахстанской, днем в Актюбинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.
В Костанайской, Акмолинской, Мангыстауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, ночью и утром в Северо-Казахстанской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман.
В Алматы днем 10°, ясно.
В Астане днем 8°, ясно.
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: strawberrymood - LiveJournal
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4852749-e1f7c925198d8ed4950035c52fabf719
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...