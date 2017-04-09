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Погоду без осадков прогнозируют синоптики в воскресенье

9 апреля 2017, 06:00

Местами сохранится туман, усиление ветра.

На всей территории республики ожидается погода без осадков, лишь на западе местами пройдут дожди, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.

Местами сохранится туман, усиление ветра.

В Жамбылской области местами ожидается ночью туман, утром и днем ветер 15-20 м/с.

В Южно-Казахстанской, днем в Актюбинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Костанайской, Акмолинской, Мангыстауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, ночью и утром в Северо-Казахстанской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман.

В Алматы днем 10°, ясно.

В Астане днем 8°, ясно.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: strawberrymood - LiveJournal

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